Estas serían las bajas del Real Madrid la próxima temporada

Todo parece indicar que haga lo que haga el portero costarricense Keylor Navas no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada, pues estaría incluido en la lista de bajas del técnico Zinedine Zidane.El meta está incluido en un listado de jugadores que saldrán del equipo merengue al final de la actual campaña. Sus recientes errores en partidos clave y la preferencia del Real Madrid por el portero español David De Gea le ponen contra la pared.Incluso si no llega De Gea, el periódico español As publicó hoy que el plan B de Zidane para la próxima temporada Thibaut Courtois, por ahora portero del Chelsea.OTRAS BAJASEn defensa ya hay dos bajas confirmadas, según As. Los portugueses Pepe y Fabio Coentrao no seguirán en el plantel y hasta ya hay sustitutos para ellos.En el centro llegaría Jesús Vallejo, un canterano madridista de 20 años que por ahora está cecido en el Eintracht de Alemania, pero está cuajando una buena temporada. Y por la izquierda Zidane quiere a otro chico, el francés Theo Hernández, de 19 años y jugador del Atlético de Madrid, aunque por ahora está cedido en el Alavés.En la mediacancha las opciones pasan por las salidas de James Rodríguez o de Isco Alarcón. Los madridistas se inclinan por dejar ir al colombiano, pues a Isco lo quieren en el Barcelona y debido a ello no lo piensan soltar.Pero también está la opción de que se vayan los dos y que eso abra la puerta para el fichaje de Eden Hazar, actual jugador del Chelsea y que sería el nuevo "galáctico" del Real Madrid.Finalmente, en ataque la BBC (Bale, Benzema y Cristiano) parece fija, pero Álvaro Morata podría salir y Zidane quiere a Mbappé, el chico sensación del Mónaco. Si el juvenil no accede, entonces probarán con un plan B que implica fichar a Sergio "Kun" Agüero.