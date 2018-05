Estas son las bajas que van a pesar en la final del Clausura 2018

Henry Romero fue el primero en salir de la final del Clausura 2018. Recibió una roja directa en el partido de ida de semifinales ante los emplumados y recibió, como era esperado, dos partidos de sanción.

Para los albos, la fuga terminó allí. Solo le queda la duda sobre si Rodolfo Zelaya estará apto para jugar la final luego del grave accidente automovilístico en que se vio envuelto. En lo físico demostró estar en condiciones, pero todo quedó en manos de Jorge Rodríguez.

Las malas noticias para el Santa Tecla llegaron en el partido de vuelta de semifinales ante el Audaz en Las Delicias. No había terminado el primer tiempo cuando el central colombiano Yosimar Quiñónez y el lateral izquierdo Juan Barahona habían pedido la sustitución por molestias musculares. Lo mismo pasó con Bryan Tamacas, el lateral por derecha.

Para el miércoles, el colombiano Quiñónez entrenó sin problemas y recibió el alta para jugar. No era nada, solo un estirón que fue superado en dos días.

BARAHONA

Pero el viernes en la mañana, Juan Barahona recibió la noticia que no podría jugar por una miositis del músculo bícep femoral, que requiere dos semanas de recuperación. Mientras que Bryan Tamacas, al final del sábado, aún no había sido confirmado ni descartado de la final. Pero sí estaba complicado que pudiera jugar la final.

Sulesión en la rodilla derecha le jugó una mala pasada el jueves pasado y salió enfadado del entrenamiento. “Cada vez me siento más lejos de la final, pero seguiré haciendo todo de mi parte para no perdérmela. No depende de mí”.

En lugar de Tamacas, el Santa Tecla tiene a William Canales y por Barahona puede entrar Andrés Flores Jaco. No es lo mismo y no tienen el rodaje de los titulares, pero son de garantía.

Por Henry Romero, el Alianza tiene al uruguayo Darío Ferreira, quien había sido titular durante buena parte de la temporada regular.