Estas son las consecuencias que acarrea la suspensión de Messi con Argentina

Lionel Messi ha sido sancionado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y fue castigado con cuatro partidos de suspensión por el reclamo que hizo a un árbitro asistente en el partido ante Chile. Debido a ello, Messi podría cumplir la mayor sanción deportiva en la historia de la selección argentina, que deberá jugar sin su máxima figura en cuatro partidos de las actuales eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.El primero de los cuatro partidos lo pagará hoy ante Bolivia y sus otros compromisos bajo la sanción serán Uruguay (31 de agosto), Venezuela (5 de septiembre) y Perú (6 de octubre). Los últimos dos partidos son en casa.Messi solo podría jugar la ultima jornada ante su similar de Ecuador, en Quito, pero podría pasar que en ese partido la selección albiceleste ya no tenga opciones de ir al Mundial.Argentina marcha con 22 puntos en la tabla de clasificación de la CONMEBOL, pero del primer al séptimo lugar se encuentran muy parejos y solo cuatro selecciones clasifican directo, mientras que la quinta deberá jugar la repesca con el campeón de la zona oceánica.El jefe del fútbol argentino, Armando Pérez, anunció que apelarán la decisión de la FIFA, la cual calificó de "insólita". "Me parece demasiado cuatro fechas, me parece que es estar demasiado 'sensible'. Tendrían que haber pensado o razonado de otra forma, o haberlo contemplado de otra forma, apelaremos la medida", apunto Pérez.