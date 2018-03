Estas son las razones por las que Eduardo Lara quiere reforzar a la Azul con estos jugadores

Lee también

El seleccionador nacional mayor, el colombiano Eduardo Lara, ha puesto sus ojos en los estadounidenses-salvadoreños Eriq Zavaleta, Joshua Pérez y Amando Moreno, tres jugadores que por ahora están en alta competencia.Moreno es parte del Xolos de Tijuana de la primera división de México. Tiene 21 años y juega como delantero.A parte de haber jugado ya para el primer equipo del Xolos, tuvo un paso por el Red Bulls de la MLS y Lara considera que también puede jugar como volante por afuera."Puede jugar como media punta, por afuera. Me quiero armar bien", apuntó Lara, sobre Moreno.De acuerdo Hugo Carrillo, mmiembro del comité ejecutivo de la FESFUT, Moreno podría ser un jugador accesible para la selección y espera que en las próximas fechas se pueda concretar su llegada a las filas del plantel nacional mayor.Eriq Zavaleta juega como zaguero central. Tiene 24 años y su actual equipo es el Toronto FC de la MLS.Anteriormente tuvo un paso por los clubes San Antonio Scorpions, de la segunda división de Estados Unidos; el Seattle Sounders y el Chivas USA, ambos de la MLS.Por ser de padre salvadoreño tiene abierta la posibilidad de jugar para la azul y blanco y es un jugador al que Lara le viene siguiendo la pista desde hace mucho tiempo.Joshua Pérez es parte del plantel de la Fiorentina de la Serie A italiana. Tiene 19 años y puede jugar como media punta y delantero.Es sobrino de Hugo Pérez, exvolante del FAS y de la selección mayor de Estados Unidos. Su representante es Giovani Pérez, su padre, quien en una entrevista con EL GRÁFICO dijo que el jugador no cerraba las puertas a propuestas para poder jugar para El Salvador. Lo mismo dijo el jugador."Sea con El Salvador o Estados Unidos, solo puedo decir que voy a dar lo mejor de mí. Por ahora no he tenido contacto ni con El Salvador, ni con Estados Unidos. Estoy concentrado en mi club en Fiorentina. Lo que conozco del fútbol de El Salvador ahora es solo el Mágico González. Tengo un gran respeto a El Salvador, pero ahora no estoy en contacto con nadie de El Salvador", apuntó Pérez en diciembre, en una entrevista con EL GRÁFICO.En el caso de Pérez, Lara lo quiere para la selección sub-20. Desde octubre del año pasado el estratega colombiano inició las pláticas con el mediocampista del Fiorentina, pero aún no llegan a un acuerdo."Tiene que haber un diálogo. Dentro de él corre sangre salvadoreña. Nunca están las puertas cerradas. Pero hay muchas cosas que se tiene que arreglar en El Salvador, para todos los chicos que viven en Estados Unidos y tienen sangre salvadoreña", declaró Giovani Pérez, su padre y representante.