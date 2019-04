Este es el motivo por el que Díaz deja al Santa Tecla

El timonel argentino Cristian Díaz, que este martes confirmó que no sigue en Santa Tecla, no quiso revelar con qué equipos tiene conversaciones pero dio pistas de que hay opciones desde Perú y Colombia.

Díaz dijo que no ha aceptado ninguna oferta porque primero quería hablarlo con el presidente de Santa Tecla.

"No aceleré hasta hablar con Guillermo, en octubre surgió una oportunidad pero pensamos que no era el momento y obviamente las razones quedan en privado y quedarán así. Me parece que si hay cosas que hablar se dirán en privado", afirmó.

"Alguna vez me he equivocado pero considero que es el mejor camino, me habría gustado ganar estos últimos dos partidos pero va más allá de eso y hablé con Guillermo que si había una opotunidad lo hablaría primero con él. No es concreto porque no quería acelerarlo sin hablarlo antes con el presidente de Santa Tecla", sostuvo el gaucho.

También descartó que el club peruano Melgar siga teniéndolo en su radar. "Ese club nos buscó en diciembre, era opción muy buena porque jugaría Copa Libertadores y ese torneo es importante y consideré que no era el momento pero ahora sí de ver si se concreta. Si no se da, me habré equivocado. Pero no hablaré qué clubes son, sí que uno es peruano y el otro colombiano", indicó el DT que sacó campeones a los pericos en el Apertura 2018.

Díaz agregó que no quiso dejar desarmado al equipo, porque Gastón Ramondino y Sergio Migliaccio lo acompañarán en su nueva incursión, así que tuvo una petición especial.

"Partimos los tres y porque somos personas de bien le ofrecimos a Guillermo (Figueroa) que Gastón y Sergio viajen a Jocoro mañana y si existe la oportunidad que Gastón dirija el domingo también, pero no depende de mí, vamos a ver cómo se da. La idea era hacer las cosas bien", comentó.

Díaz fue presentado con Santa Tecla el 22 de junio de 2018 y estaba por cumplir 11 meses en el cargo. Sin embargo sus números fueron buenos en su ciclo: 44 partidos dirigidos en Liga, 21 triunfos, 14 empates y nueve derrotas. Además ganó un torneo de liga y dejó clasificado al Tecla a su segunda final copera.