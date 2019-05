"Esto es un premio al trabajo en equipo"

Benji Villalobos mantuvo sin gol el arco de Águila por 737 minutos. Ese es uno de los detalles que lleva al portero del equipo migueleño al premio de Guante de Oro, de EL GRÁFICO, con un promedio a favor del 0.50% por juego sin gol. Además pone a su equipo con la viñeta de menos goleado, con 14 tantos.

Pero el guardameta del equipo emplumado cree que ese reconocimiento no sería posible sin el aporte de sus compañeros. Villalobos considera que la defensa de un equipo comienza desde el delantero.

Indicó que recibir este premio es parte del buen trabajo que ha hecho Águila, en general, al terminar, segundo al cierre de la fase regular.



Águila fue el equipo con menos goles en contra. Solo aceptó 14 en su arco. Eso lo acredita como Guante de Oro. ¿Cómo toma este premio?

La verdad es que es un premio al trabajo en equipo. Estoy muy agradecido con la gente que siempre ha creído en mí, en el equipo. Esto es un triunfo para todos, hasta para los que han creído en mí siempre. Agradezco a mis compañeros, porque sin ellos no me hubiera hecho acreedor a este premio.

En este torneo, en segunda vuelta, usted acumulo más de seis juegos al hilo sin recibir gol. ¿Qué conclusión le quedó de eso?

Creo que la primera vuelta no fue mala en cuanto a los goles encajados. Fue buena. Los otros porteros que estaban en la pelea tenían un promedio muy bajo, pero esos juegos sin gol, desde Metapán hasta el minuto 87 del juego ante Santa Tecla (casi nueve partidos) me dieron la oportunidad de estar entre los mejores porteros. Fue importante la solidez en defensa que hemos tenido, lo compacto que fuimos como grupo dentro y fuera de la cancha . Eso lo valoramos mucho. Creo que eso nos dio mucha confianza en lo anímico a todo el grupo. Tuvimos una defensa sólida. Mantuvimos el cero atrás. Eso nos dio bastante confianza. Estamos con esa confianza de que hemos cerrado muy bien el torneo. Lo valoramos.

Usted hace un trabajo extra por aparte para mantener su nivel. ¿Hasta dónde ha influido eso para llegar a este premio?

El trabajo que hemos hecho con el profesor Óscar Buruca ha sido intenso. Luego los compañeros Wálter López y Carlos Benítez siempre están a la par, trabajando. Eso es un gran apoyo. Es un gran reto. Siempre tenemos que hacer un poco más para potenciar lo que nos hace falta. Eso nos ha llevado a un nivel óptimo como grupo para poder competir. Vamos paso a paso. Ahora se viene el juego ante FAS



¿Qué valoración hacen como grupo tras haber terminado en segundo lugar al cierre de fase regular, con 41 puntos?

Desde el incio de torneo, uno planea estar primero o segundo lugar, porque son los dos puestos que te dan ventaja deportiva, entre comillas. Fue muy importante hacer la mayor cantidad de puntos. Quizá al inicio muchos no creían en el grupo. Muchos no creían que podíamos hacer un torneo tan bueno. Terminar en segundo lugar nos da ventaja en lo anímico. Más allá de todo, nos da para pensar que hicimos bien las cosas como grupo. Nuestra idea no es pasar por la ventaja deportiva, sino siempre intentar ganar, pasar de la mejor forma. Hay que enfrentar los juegos. Va a ser una serie difícil contra FAS, los dos juegos serán parejos.

¿Cómo cayó en el grupo esa racha de 13 juegos sin perder?

Fue una racha bastante importante para nosotros. Nos esforzamos en un día a día para que esos resultados se den. Fue bonito mantener una constancia. Si no estoy mal , solo perdimos tres juegos en el torneo.Creo que eso nos dio mucha confianza para seguir trabajando, para seguir haciendo las cosas de la misma manera. Creo que esa racha nos llevó estar peleando el primer lugar con Alianza. Eso fue parte fundamental para que como jugadores adquiriéramos esa motivación que siempre necesitamos dando lo mejor de uno.

Tienen ahora la ventaja de que dos empates ante FAS en cuartos los ponen en semifinales. ¿Cuánto se fían de esto?

Vamos a unos cuartos con sabor a semifinal. La ventaja deportiva no debe existir para nosotros en nuestras cabezas. FAS tiene muchos jugadores contundentes. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que plantear bien los juegos. Hay que ser muy inteligentes. Hay que salir a ganar. No podemos confiarnos por tener esa ventaja deportiva. Hay que ir y plantearse contra un gran rival, que no va a dar ningún balón por perdido. Pienso que nuestra llave es la más difícil. Esperemos que podamos estar a la altura de un clásico ante FAS.

FAS se traerá su juego de local al Cuscatlán. ¿Hasta dónde es neutral esa cancha? Es un cancha que se presta para el buen fútbol. Va a ser de noche, en un juego agradable. La aficiones van a llegar. Es una cancha que nos beneficia a los dos. Será un juego atractivo.