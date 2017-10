Estos son los consejos de Efraín Burgos para enfrentar a Canadá

SAN SALVADOR. Efraín Burgos regresó a la selección mayor salvadoreña en marzo de este año. Fue para el amistoso ante el Olimpia de Honduras y marcó el tanto del triunfo por 1-0, con un remate de larga distancia.



Desde ese momento Burgos no ha faltado en los llamados del estratega colombiano Eduardo Lara. Para el juego de este domingo ante Canadá, el mediocampista del Reno, de la segunda división de Estados Unidos, indicó que llega motivado y opinó sobre la estrategia que deben seguir.



"El juego que se viene es una buena oportunidad para nosotros. Hay que ganar para seguir sumando en el ránking. Si me toca jugar, estoy listo para tomar la oportunidad. Tácticamente estamos preparando el esquema, hay que estar preparados", apuntó el mediocampista.



Burgos indicó que ante un equipo como Canadá habrá que estar concentrados. "Hemos trabajado la pelota parada. Tenemos que estar muy concentrados. Tenemos que velar que no nos anoten en balón parado, como en el juego ante Estados Unidos (Copa Oro de julio de este año). Sabemos que si ganamos y hacemos un buen partido vendrán más partidos de fogueo para la selección. Vamos a tener la posibilidad de jugar contra selecciones que tienen un mejor puesto en el ránking", analizó Burgos.