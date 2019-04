Estos son los emparejamientos de cuartos de final de la segunda división

El Atlético Marte goleó este domingo por 6-1 a Ilopaneco y ganó boleto a cuartos de final de la segunda división. Tendrá como rival al último campeón de la segunda, El Vencedor, dirigido por Giovanni Trigueros.

Las otras series serán Platense contra Brujos, Aspirante contra Racing Júnior y San Pablo ante Fuerte San Francisco.

El Marte tuvo que esperar 10 minutos para llegar al arco de Ilopaneco y no fue hasta el minuto 23 cuando los carabineros abrieron el marcador, por intermedio de un penalti de Luis Canales, que colocó el balón lejos del portero Quijada.

A los 28 minutos llegó la oportunidad para que Marte marcara el segundo, pero el atacante marciano, Francisco Zepeda, desperdició otro penalti y mandó toque fácil para Quijada.

Ya a los 35 minutos, el equipo bandera pudo aumentar la cuenta, por intermedio de Mario González. Se abrió paso por el costado derecho y mandó un tiro fino, para vencer a Quijada y poner el 2-0 en la pizarra.

GOLEADA EXPRÉS

Para el segundo tiempo, el equipo capitalino aumentó la cuenta. Al 53, Bryan Hernández puso el 3-0 en una combinación con Canales. Solo dos minutos más tarde, Eduardo Merino definió ante la salida de Quijada, para el 4-0 en el césped del Cuscatlán.

El quinto tanto de los marcianos llegó en pies de Luis Canales al 65'. Llegó bien al cierre, luego de un servicio por la derecha.

Luego, al 78', Cristian Gómez llegó al cobro del penalti para descontar y poner la pizarra 5-1. Pero solo fue una ilusión, porque a los 81 minutos, Enrique Contreras cobró magistralmente para el 6-1. Ahí se cerró el triunfo de los carabineros.

- Emparejamientos de cuartos de final, segunda división:

-Atlético Marte vs. El Vencedor

-Platense vs. Brujos Mario Calvo

-Aspirante vs. Racing Jr.

-San Pablo Municipal vs. Fuerte San Francisco