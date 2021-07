Estos son otros casos en los que la depresión ha afectado a deportistas

La inesperada retirada del concurso completo en Tokyo 2020 de la estadounidense Simone Biles, dominadora de la gimnasia artística mundial desde 2013, para centrarse en su salud mental, ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre la presión a la que los deportistas se ven sometidos, sobre todo en la exigente alta competición.

Estos son algunos de los casos más significativos:

- Simone Biles.- La gimnasta se retira del 27 de julio de 2021 de la competición por equipos en los Juegos de Tokyo 2020 y se anuncia que no competiría en el concurso completo, cuya ronda de clasificación lideraba. Según su Federación nacional, la gimnasta debía "centrarse en su salud mental", que ella amplió con "después de la actuación que hice, no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental"... "Ya no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacerme mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo. No somos sólo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás", continuó.

La reina de la gimnasia se le diagnosticó en su infancia Transtorno por Déficit de Atención por Hiperactividad "TDAH), por lo que sigue un tratamiento farmacológico con psicoestimulantes. A ello se suma que desde de 2018, tras denunciar los abusos sexuales por parte de Larry Nassar, exmédico del equipo de su país, toma otra medicación para combatir la ansiedad.

- Andrés Iniesta.- El futbolista español reconoció en una entrevista televisiva en 2018 que vivió una etapa de depresión en la que deseaba "que llegara la noche" para poder tomarse "una pastilla y descansar". En otro momento, cuatro años antes, dijo, que el gol que dio a España el Mundial de Sudáfrica fue para él "la apoteosis de una vida", en particular porque entonces atravesaba "una pequeña depresión".

- Rafa Muñoz.- Nadador español, plusmarquista mundial de 50 mariposa, sufrió un cuadro depresivo al final de la temporada 2009-10 y tras la disputa de los Mundiales de Roma 2009. Tuvo que dar explicaciones a un panel de su federación internacional por no dar señales durante tres meses, que justificó con: "Necesitamos de vez en cuanto cogernos unas vacaciones porque estamos sometidos a una tensión y a una presión bastante elevada".

- Mike Tyson.- El boxeador estadounidense, campeón del peso pesado, reconoció en 1988 a su regreso de la Unión Soviética que padecía depresión maníaca, motivo por el cual se sometió a tratamiento psiquiátrico. Admitió que había nacido con esa enfermedad y "no puedo evitarlo. Quizás mi éxito se debe a eso -a la enfermedad-, yo siempre he sido así", y reconoció haber perdido el control de su personalidad en varias ocasiones.

- Jesús Rollán.- El jugador de waterpolo español falleció el 11 de marzo de 2006, a los 37 años, cuando intentaba superar sus problemas de depresión y dependencia a las drogas en una clínica de Gerona, tras precipitarse a la calle desde una terraza del balneario de La Garriga, en donde llevaba desde el mes de octubre en tratamiento médico.

- Robert Enke.- El exportero alemán de fútbol del Barcelona y del Tenerife, de 32 años, cayó víctima de una depresión por problemas familiares y el miedo al fracaso profesional. El 10 de noviembre de 2009 se suicidó arrojándose a las vías del ferrocarril en Hannover, donde lo arroyó un tren.

- Frank Vandenbroucke.- El ciclista belga fue hospitalizado en agosto de 2000 por depresión en el servicio de neuropsiquiatría del hospital de Roulers. El corredor se retiró de la competición en el año 2009 tras verse envuelto en varios casos de dopaje y toxicomanía. Fue encontrado muerto el 12 de octubre de 2009 en un hotel de Dakar. Antes, en 2005 y en junio de 2007, había intentado suicidarse.

- José María "Chava" Jiménez. El ciclista español reconoció en julio de 2002 que volviá a "ser feliz" y que había salido de ese período en el que había sido baja a causa de una depresión, que acabó por llevarle a la retirada definitiva. Falleció en diciembre de 2003 en una clínica madrileña.