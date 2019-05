El técnico del Liverpool salió conforme con el rendimiento de su equipo pero no con el resultado, como es evidente. En conferencia de prensa, Jurgen Klopp consideró que enfrente tuvo a un equipo que no perdonó.

"No pasa nada si pierdes en Europa fuera de casa, el problema es que no hemos marcado, ese sí es un problema para nosotros", comentó el estratega alemán luego de irse en blanco del Camp Nou y con la obligación de remontar un 3-0.

Fue claro: "Estoy contento con el rendimiento del equipo pero no estoy feliz con el resultado".

Klopp concluyó: "se sí es un problema para nosotros, me lo he pasado muy bien con el partido, al final hemos perdido y ya no ha sido tan divertido, pero lo asumo y acepto".

Las posibilidades para su equipo ahora se complican.