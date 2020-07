“Estoy listo para dirigir en el Apertura 2020”

El entrenador uruguayo Rubén Alonso se incorporó al Juayúa de la segunda división una semana antes de que se cancelara el pasado Clausura 2020, no pudo debutar con el equipo sonsonateco, pero llegó a un acuerdo para mantenerse al frente del equipo occidental en el Apertura 2020.

Alonso ya planifica el nuevo torneo en la liga de plata, pero dice que no descarta dirigir a un equipo de la liga mayor, para el siguiente certamen. “No debuté porque fue esa semana que trabajé y se canceló ese torneo, está la posibilidad de seguir, pero también puede haber una opción en liga mayor”, sostuvo el estratega.

El pasado 10 de marzo, Rubén Alonso fue presentado como el nuevo entrenador del Juayúa, pero tras una semana de entrenamientos, no pudo debutar con el equipo sonsonateco porque la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) canceló el fútbol profesional, por la pandemia provocada por el coronavirus.

Detalló que “terminé con el Juayúa, está la posibilidad de seguir, pero todavía no he firmado contrato con ellos. Puede haber alguna oferta en primera división. Tengo un acuerdo con el Juayúa, había firmado contrato por el torneo pasado, para este no, pero tenemos un acuerdo”.

Aseguró que “el presidente (Hernán López) quiere que siga con ellos, pero estamos en esta situación que no sabemos si habrá fútbol en segunda y tercera división, puede haber posibilidad en primera, no descarto opción”.

BUEN EQUIPO

Pese a que no debutó al frente del Juayúa el torneo pasado, Alonso aseguró que tienen un buen equipo para convertirse en protagonista en la próxima campaña.

El Juayúa participaría en la tercera división la campaña pasada, pero adquirió categoría en la liga de plata y se quedó con la base de jugadores que participaría en la liga de bronce. Pese a eso, se convirtieron en el equipo revelación del certamen, alcanzado la clasificación a la fase semifinal del pasado Apertura 2019, ante el Platense.

Alonso sostuvo que confía en que habrá fútbol, pero que deben esperar los anuncios de las autoridades del fútbol “mientras no haya una luz clara, no podemos decir sí o no, el jueves pasado, hablé con el presidente (del Juayúa), me dijo que hay una base (de jugadores). Si hay fútbol y dependiendo de lo económico, hacer llegar unos cuatro o cinco jugadores (de refuerzos) porque tienen buen equipo, buena juventud, lo que necesitaban era un central, un volante, dos defensa centrales… el equipo estaba bien armado, buena juventud”.

“Era el equipo que jugaría en tercera división, pero compraron categoría y jugaron en segunda división, clasificaron con un equipo hecho para tercera, ese equipo con unos refuerzos más, sería protagonista”, concluyó.