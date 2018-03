Estrella del karate

Lee también

Cuando Gabriela Izaguirre dejó el ballet por el karate tomó una de las decisiones, hasta hoy, más importantes de su vida. Hizo a un lado el tutú y se decantó por el karategi y así comenzó una carrera que le ha dejado muchas satisfacciones, con tan solo 14 años.Izaguirre es campeona Centroamericana y del Caribe en combate, en -47 kilogramos; además, en los Juegos CODICADER dominó a placer en kumite, kata individual y por equipo, en esa misma categoría.Disciplinada, perseverante y dedicada. Así la describe el entrenador de la selección nacional juvenil, Williams Serrano, quien afirma que Gabriela se perfila como una de las atletas con más peso en este deporte a nivel mayor.“Es perseverante y constante en su trabajo, tiene capacidades naturales que le permiten desempeñarse bien en el deporte: flexible, rápida e inteligente”, dice Serrano.Por su parte, Gabriela afirma que la disciplina que ha adquirido en el karate le ha ayudado a mejorar en otros aspectos de su vida. “Uno adquiere responsabilidad. Entreno todas las tardes y al llegar a la casa hago las tareas pendientes”, contó.Cuando habla de karate, Gabriela se emociona. “Para mí es puro sentimiento: si alguien viene por compromiso, no logrará nada. Cuando se ama lo que se hace, se aprende más rápido”.Izaguirre comenzó a practicar el karate en la Alcaldía de Ayutuxtepeque, en cursos de verano. Poco a poco fue encontrando gusto en la disciplina, hasta que le pidió a sus padres ir todos los días y así fue como comenzó en un dojo del INDES, y luego pasó a la Villa Centroamericana.“En la Villa tuve más participación, ganaba los combates y la gente me felicitaba, y yo me ponía super, superfeliz”, recuerda Izaguirre, sobre sus primeras incursiones en el tatami.La karateca participó en el campeonato absoluto y fue una de las elegidas para ser parte de la selección juvenil. A partir de 2017 cambia de categoría, a la de 15-17 años.La carrera de Gabriela apenas inicia. Uno de los compromisos más importantes de 2017 son los Juegos Estudiantiles Centroamericanos y del Caribe (JEDECAC). Serrano afirma que de ella se esperan medallas.Con una carrera por delante, Izaguirre apunta todavía más alto, con la incorporación del karate para los Juegos Olímpicos de 2020.“Para ese año voy a tener 18, así que voy a poder ir. Mi meta es esa, ganar una medalla para el país, sé que voy a lograrlo”.Serrano opina que Gaby marcha a ritmo perfecto hacia la selección mayor. “Su historial habla por sí solo. Generalmente los atletas destacan, ya sea en combate o kata, pero ella lo hace en los dos”, dice, convencido.“Uno de los combates más difíciles fue la final del Centroamericano y del Caribe. Iba contra Venezuela y todo mundo me decía que me preparara... gané 7-0”. Y el karate salvadoreño había encontrado en Izaguirre a su reina.