Eurocopa 2020: 14 goles en dos partidos y el campeón del mundo eliminado: ¿el mejor día en la historia del torneo?

Remontadas de infarto, derrota histórica y lluvia de goles.

La jornada de octavos de final de la Eurocopa de este lunes será recordada tanto por un triunfo poco esperado como por lo espectacular de sus dos partidos, que probablemente pasen a la historia como algunos de los más emocionantes de esta edición.

Francia, campeona del mundo y una de las grandes favoritas para ganar el torneo, se despidió contra todo pronóstico al caer derrotada ante Suiza en la tanda de penales tras empatar 3-3.

Similar suerte parecía que iba a correr antes su vecina España, cuando un inexplicable error de su guardameta hizo que un pase de su propia defensa fuera a parar a su portería y diera una clara ventaja a Croacia. La Roja, sin embargo, supo remontar y decretar el 5-3 final a su favor.

En total, los aficionados pudieron vibrar con hasta 14 goles,un número de tantos poco habitual en una jornada de la Eurocopa. De hecho, el periodista español Alexis María Martin, conocido como Mister Chip, dijo que era "el mejor día en la historia de la Eurocopa".

Monday at EURO 2020...



⚽⏱️20' 0-1

⚽⏱️38' 1-1

⚽⏱️57' 2-1

⚽⏱️77' 3-1

⚽⏱️85' 3-2

⚽⏱️90+2 3-3



⚽⏱️15' 0-1

⚽⏱️57' 1-1

⚽⏱️59' 2-1

⚽⏱️75' 3-1

⚽⏱️81' 3-2

⚽⏱️90' 3-3



The exact same scoring pattern! #EURO2020