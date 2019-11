Évelyn Centeno: "No tengo apoyo, pero doy la cara"

Este viernes inició la categoría open mujeres y la salvadoreña Évelyn Centeno fue la única en clasificar a la tercera ronda del torneo Latinoamericano de Surf en la playa El Tunco, La Libertad.

Por la mañana, se ubicó en el segundo Heat de la primera ronda y avanzó a la siguiente fase, disputada por la tarde, donde tambièn clasificó entre las mejores. Vanessa Cortez y Katherine Díaz quedaron eliminadas en la primera ronda.

Centeno sumó 10.73 puntos, Jessica Anderson, de Chile, entró líder con 11.43, mientras que la salvadoreña Bárbara Hernández fue eliminada en el tercer puesto.

"Olas pequeñas, estuve en mi trabajo, en la escuela, casi no he practicado el surf, me sentido un poco desmotivada, no tengo ayuda. Me ha tocado comprar la tabla (surf) para participar, pero aquì estoy dando la cara", dijo Centeno tras salir del agua.

"Estoy feliz, orgullosa, a seguir adelante por mi hijo. Espero seguir adelante en la competencia", añadió.

Centeno, originaria de la playa El Zonte, clasificó a la segunda ronda de la categorìa open que se disputará la tarde de este viernes.



Por la tarde, sumó 10.23 unidades y amarró el boleto a la fase semifinal donde enfrentará hoy a Lucía Cosoleto (ARG), Dominic Barona (ECU).