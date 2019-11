Évelyn Centeno perdió en semifinales e hizo un llamado

Évelyn Centeno no supeŕo la ronda de semifinales de la categoría open mujeres al finalizar tercera (última) en el heat con puntaje de 9.1 en el torneo Latinoamericanos ALAS Latin Pro que será clausurado hoy en la Bocana de la playa El Tunco.

Centeno, originaria de la playa El Zonte, dio pelea a la argentina Lucía Cosoleto, quien ganó el heat y el pase a la final con puntaje de 13.53. Detrás de ella quedó la ecuatoriana Dominic Barona con 9.92, pero tampoco avanzó.

La única mujer sobreviviente en esta categoría, anteriormente declaró que no tuvo apoyo por parte de patrocinadores en este evento de corte regional y tras quedar eliminada, volvió a hacer un llamado para recibir apoyo.



¨Seguiré la misma rutina, de seguir trabajando, soy mamá soltera; voy a seguir estudiando por mi hijo y voy a seguir surfeando¨, dijo Centeno en declaraciones a la prensa.



La surfista nacional agregó que le afectó no tener un entrenador para esta competencia y reveló qué planes pretende en el futuro.



"Yo siempre digo, necesito un entrenador, no tengo un entrenador que me guíe, pienso que un entrenador sé qué ola agarrar y voy estar al día con mis entrenos. Mis planes son entrenar a mi hijo para que lo logre lo que yo no hice¨.



Sobre su eliminación , Évelyn Centeno dijo que se siente satisfecha debido a que superó sus mismas expectativas en el torneo regional ALAS Latin Pro.



¨Para mí una experiencia muy grande. Estos días me ha tocado competir con atletas que están en un buen nivel y bueno, yo feliz porque llegué hasta aquí¨, culminó.

