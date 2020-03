Ex jugadores del Metapán mandan mensaje de apoyo a la ciudad

La noche del miércoles 18 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en El Salvador,las autoridades del Gobierno informaron que una persona no identificada de la ciudad de Metapán dio positivo al COVID19 luego de tener registro de salida en Italia.

Por órdenes del GOES, se instaló de manera inmediata un cordón sanitario al rededor del municipio de Metapán, esto con el fin de encontrar lo nexos epidemiológicos del paciente y así evitar que el virus se propague en sus alrededores.

Tras la noticia, El Gráfico habló con varios ídolos de Isidro Metapán que fueron parte de aquel plantel que logró los 10 títulos del club en la primera división.

El primero en dar sus palabras de aliento fue el técnico Edwin Portillo, ganador de los primeros siete títulos con los jaguares.

¨Hay que mantener la calma, sabemos de que es algo que nunca lo habíamos vivido nosotros, Metapán está vacío ahorita porque la gente está acatando las órdenes y recomendaciones y creo que eso es alentador, son 48 horas y ojalá se descarte cualquier situación de contagio en la ciudad y que la gente guarde esas precauciones necesarias¨, dijo Edwin Portillo.

El Bochinche Portillo, como es conocido en Metapán, ganó los títulos del Clausura 2007, Apertura 2008, Clausura 2009, Clausura 2010, Apertura 2010, Apertura 2011 y el Apertura 2012.

Finalizó con: ¨Tenemos que estar tranquilos,oremos, que nos encomendemos a Dios y que primeramente esto solo sea algo de precaución que el Gobierno está tomando y que la gente se quede en casa, con su familia, no exponerse mucho en la calla y que con ayuda de Dios esas 48 horas que han dado las cosas vuelvan a la normalidad¨, finalizó

Andrés Flores, quien ahora milita en la MLS mandó un mensaje de apoyo para la ciudad que por años fue su casa. "Sé que es una situación difícil y que lo que están pasando en este momento no es fácil pero les mando todo mi apoyo y mucha fortaleza. Lo mejor ahora es acatar las indicaciones y no salir de casa. Ser solidarios ahora es importante".

Comentó que no ha podido comunicarse con sus ex compañeros caleros pero "entiendo lo que están pasando y no son solo ellos y la población, sino el mundo entero. Esto nos afecta a todos y ojalá lo superemos pronto, siempre acatando lo que las autoridades digan":

Por su parte, el exportero de los jaguares, Fidel Mondragón, recordado por aquella épica final del Apertura 2014 contra Águila y por ganar un total de seis títulos con Metapán mandó su mensaje de aliento hacia las personas que viven en el municipio.

¨Lo primero es que confiemos en Dios, y que por ningún motivo salgan de sus casas

Mantenerse unidos en familia y acatar todas las medidas dadas por el gobierno Hoy más que nunca tenemos que ser fuertes y ser solidarios en cuando a no salir de casa



¨Lo primordial es que mantengan la calma y que nos protejamos todos. La salud es primero, lo demás puede esperar. Con la fe en Dios saldremos de esta¨, mandó a decir el ahora preparador de porteros de Isidro Metapán.

Fidel Montragón salió campeón con Metapán en los torneos Apertura 2010, Apertura 2011, Apertura 2012, Apertura 2013, Clausura 2014 y el Apertura 2014.

Por su parte, el también exportero de Isidro Metapán y ahora técnico de Municipal Limeño, Misael Alfaro escribió en sus redes sociales sus palabras de solidaridad con la gente residente del Municipio de Metapán

¨Fuerzas y fe Metapán, se les lleva en mis oraciones y en el corazón. Hoy más que nunca más conciencia familia, cuiden de su salud, no salgan más, esto no es un Juego¨, escribió en sus cuenta de Twitter

¨Es difícil irse a la cama y no dejar de pensar en la última noticia de la noche dada por el presidente de la República pero se que poniéndome de rodillas y orando¨, dijo luego de la confirmación del primer caso de coronavirus en El Salvador.

Misael Alfaro ganó dos títulos con Metapán, el primero en el Clausura 2007 y el segundo en el Clausura 2010. Además, Alfaro ocupa el puesto número siete de porteros con más goles en el mundo, donde suma 31 goles, 11 de ellos provenientes de un tiro penal.