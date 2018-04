Ex técnico del Águila viajará con Panamá al Mundial de Rusia 2018

El técnico panameño-inglés Gary Stempel habló con EL GRÁFICO desde tierras canaleras, luego de ser invitado para acompañar a la selección canalera al Mundial de Rusia 2018 y ser designado como seleccionador sub 17.

"Estoy muy agradecido porque me han tomado en cuenta para acompañar a la selección de Panamá en el Mundial. Creo que es un reconocimiento a nuestro trabajo por muchos años en el fútbol panameño. También hay otros invitados que lo tienen bien merecido. Me siento honrado por esta invitación ", apuntó.

Gary Stempel fue el que abrió el camino a los mundiales juveniles para Panamá. Lo hizo en 2004 en Arabia Saudita y lo hizo con una generación en la que figuraban Blas Pérez, Román Torres, Jaime Penedo y Gabriel "Gavilán" Gómez, quienes también estarán en el Mundial de Rusia 2018.

El estratega reconoció que la clasificación al Mundial Juvenil de 2004 fue en una época difícil, porque en ese momento comenzaba a emerger el balompié en ese país del istmo centroamericano.

Stempel también recordó al uruguayo Miguel Mansilla, extimonel del Alianza y Once Municipal en El Salvador, quien fue clave para que Panamá comenzará con el surgimiento de esta camada de jugadores.

Stempel es conocido en el balompié salvadoreño por haber dirigido al Águila en 2007 y dijo que espera ver el juego de Panamá ante Inglaterra, el 24 de junio, pues será muy especial para él.

El timonel vivió 40 años en Inglaterra y tiene hijos nacidos en ese país europeo. "En los mundiales ha habido sorpresas. Contra Inglaterra será difícil. No puedo negar mis raíces de Inglaterra. Mi esposa es de ese país y mi hija también. Hay emociones mixtas. Acá lo he dicho ya en Panamá que contra Inglaterra estoy tranquilo con un empate. Me sentiría feliz con eso", apuntó Stempel.