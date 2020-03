Exatletas salvadoreños, a favor de posponer Juegos Tokio 2020

Eva María Dimas, Lilian Castro, Ingrid Cuéllar, Francisco Suriano y Rafael Arévalo, exatletas salvadoreños de alta competencia, están a favor de la posposición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que aún no han sido suspendidos de manera oficial a pesar de la pandemia munidial por el Covid-19.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que tomará cuatro semanas para analizar la inminente suspensión de la máxima fiesta olímpica que está programada del 24 de julio al 9 de agosto.

Al respecto Eva María Dimas, exatleta de halterofilia se mostró a favor de un cambio de fecha.

"La vida es difícil, tenemos que guardarnos y pedirle a Dios, no dejen de entrenar aunque sea saltando en su casa, no se sabe qué va a pasar ni cuánto tiempo estará. Que no se les derrumbe la casita en este tiempo, pero el atleta tiene que tener forlaleza de hierro y sacar la valentía. Los Juegos Olímpicos son tocar el cielo y estamos en emergencia mundial", comentó la exatleta de levantamiento de pesas.

Eva María Dimas representó a El Salvador en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

"Es difícil, pero sería mejor que pospongan los Juegos y así los atletas tendrán más tiempo de preparación y tranquilamente como debe de ser. Hay muchas restricciones para los atletas en esta fase precompetitiva. Los atletas no van a pasear y tienen un planificación que cumplir. Entre más tiempo les den a los atletas es mejor además es por la salud de los deportistas", comentó.

Tras retirarse como atleta profesional, Eva María dirige su propio gimnasio de entrenamiento personal Energym by Eva María Dimas.

"Los Juegos Olímpicos son como un Mundial de fútbol, mueven masas y ahorita no está garantizada la salud y es difícil para los presidentes y por la crisis se ha roto todo el proceso de preparación", reforzó Dimas que también sumó tres participaciones en Juegos Panamericanos.

Para el extenista Rafael Arévalo, el COI debe aplazar los Juegos Tokio 2020.

"Los Juegos deben ser pospuestos para una fecha en la que ya todo esté controlado el tema de la pandemia. Ante todo está la salud de la población antes que unos juegos. Los Juegos Olímpicos son la máxima expresión deportiva y esto que los atletas no puedan practicar normalmente va a causar que los juegos no sean de máximo nivel", expresó el sonsonateco quien ahora funge como presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis.

Rafael Arévalo participó en los Juegos Olímpicos Pekín 2008 y su presencia logró notoriedad al enfrentarse al suizo y número 1 del tenis mundial en ese momento, Roger Federer. El salvadoreño perdió en dos set en la segunda ronda ya que antes eliminó al surcoreano Hyung Taik Lee.

"Si se controla rápido esta pandemia, los Juegos podrían programarse para el segundo semestres o último trimestre del año, sino el próximo año", agregó Arévalo.

También fue consultado sobre el tema Francisco Suriano, exatleta de natación y que representó al país en 100 y 200 metros pecho de la natación de los Juegos de Atlanta 1996 y Sidney 2000.

"El sueño y honor más grande para un atleta es representar al país en unos Juegos Olímpicos, sin embargo en esta situación no podemos poner en riesgo la salud de nuestros atletas de los otros países. Esto requiere de un esfuerzo muy grande los países y considero que debería posponerlos y mover la fecha", mencionó.

Lilian Castro, de pistola, participó en los Juegos Olímpicos Río 2016, también es de la idea de que los Juegos Tokio 2020 deben cambiar de fecha.

"Por la crisis que está viviendo con este virus, lo más lógico es que los Juegos Olímpicos deben posponerse y sería mejor si se hicieran el otro año", comentó la atleta originaria de Santa Ana y que por el momento afirma estar en retiro indefinido de la alta competencia.

"En el país por la cuarentena los atletas están practicando en casa, hay formas y métodos pero no es lo mismo que estar entrenando en las instalaciones. Para el otro año estaría bien la fecha", agregó Lilian Castro.

Por ahora solo Enrique Arathooon, de vela, es el único deportista salvadoreño clasificado a Tokio 2020. Según el COES hay un grupo de unos 25 con opción de lograr plaza olímpica.

Desde Estados Unidos, Ingrid Cuéllar, exatleta de judo y luchas, también dio su valoración sobre la competición más esperada cada cuatro años.

"Los juego Olimpicos paralizan al mundo y todos los días damos una mirada al medallero para ver que países están ganando medallas... Pero 2020.. algo mas grande ha paralizado al mundo y este virus donde los jugadores son cada ser humano del Planeta.. y no quieren una medalla quiere simplemente sobrevivir a esta Pandemia", dijo Cuéllar quien participó en Pekín 2008.

"Hoy en Los periódicos, noticieros, estamos viendo pero el conteo de las víctimas.. el número de contagiados y viendo que país lleva el mayor numero de fallecidos.. Los atletas, entrenadores, comité..podrán hacer una pausa a la preparacion y luego reanudarla..para seguir compitiendo y tener la posibilidad de ganar esa apreciara medalla.. En mi opinion se deben posponer si el tiempo y la economía apremian hacerse en el 2021.. seria solo un año y daria tiempo para no perder el hilo del proximo ciclo 202", agregó la luchadora.

"Sé que es duro porque te preparas muchos años para estar allí, quizá participates en ellos pero la preparación viene no de 4 años antes, sino de másy muchos de Los que perdieron en los Juegos anteriores quieren estar nuevamente para lograr lo que anteriormente no se pudo.. muchos quieren brillar hacer historia en esa primera vez.