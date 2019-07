Exjugadores del Pasaquina, a la espera de cancelación de deuda

Los exjugadores del Pasaquina FC, equipo desafiliado de la Primera División y cuya categoría compró el 11 Deportivo, esperan que la Liga les cancele la deuda que, aseguran, es de tres meses con su antiguo equipo.

Dicho pago se realizará, según dijo la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), con el dinero que se recibió por la adquisición de categoría de los ahuachapanecos. Este tema será discutido en la Primera División este lunes, según adelantó un dirigente de la Liga.

Los jugadores, en tanto, siguen con la expectativa tras quedarse con las manos vacías una vez se confirmó que el cuadro pasaquinense ya no competiría en el circuito mayor.

"Estamos esperando la respuesta de la Liga porque ahora (lunes) tienen la reunión ellos. A nosotros se nos había que dicho que no se podía pagar hasta que el equipo (11 Deportivo) estuviera inscrito, ya está, así que ahora solo falta que ellos se reúnan y se nos cancele todo lo de la deuda", señaló al respecto Gerardo Iraheta, exvolante de los burritos.

Agregó que "yo no quiero que me den una ayuda, no pido una ayuda más que mi dinero, porque se vendió la categoría, primero, para pagarnos a nosotros, y segundo, para que la Liga tuviera 12 equipos, eso fue lo que dijo el ingeniero (Guillermo) Figueroa. Esperamos que así sea y no nos salgan con trabas".

"Creo que es justo que se nos cancele a todos. Esperemos que todo sea para nuestro bien y no ataquen al futbolista acá", finalizó el jugador, que confirmó una deuda de tres meses. "Llevamos más de seis meses sin recibir pago y tenemos familia y ya esperamos mucho tiempo".

Por su lado, el exvolante derecho Tony Vladimir García, quien incluso acabó con una dura lesión el torneo pasado, indicó que "hemos estado hablando con gente en la Liga y la Federación, pero no hay nada en concreto, solo que esperáramos que se reunieran ahora. No nos han dado un plazo".

"Creo que al entrenador principal (José Romero), incluso, le deben cinco meses. Yo sigo recuperándome por mi parte, ya estoy mejor pero todavía ando con una bota. Me dijeron que la lesión es de seis meses y tipo noviembre podría empezar a entrenar", señaló.

LA LIGA TOCARÁ EL TEMA

Sobre este asunto, el vicepresidente de la Primera División de Fútbol, Samuel Gálvez, expresó que este lunes la dirigencia se reunirá para abordar el tema dentro del apartado de "puntos varios", ya que no es un asunto de agenda.

"El domingo, en el partido del Águila allá en San Miguel, se me acercaron jugadores del Pasaquina para preguntarme por eso, entonces lo vamos a tocar (el tema), porque es algo que ya me habían dicho, no va en agenda, pero sí en puntos varios. El equipo (11 Deportivo) ya se inscribió, ya está seguro", apuntó.

Asimismo, Gálvez dijo que "solo queda ver cuánto es lo que se le debe a los jugadores del equipo Pasaquina y pagar esa deuda, porque lo necesitan y lo están esperando. Veremos ese punto ahora, junto a la programación (de la fecha 2)".

Sobre comprobantes o requisitos para el desembolso a los futbolistas y cuerpo técnico, el dirigente comentó que verán la planilla del exequipo para ver cuánto se les debe. "Lo primero es verificar el tema de la deuda", puntualizó.