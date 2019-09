Exon Perdomo: Una estrella, un salvadoreño

Bajó el telón del torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Mundiales de playa. Luego de los aplausos, de las serpentinas, Exon Perdomo, seleccionado salvadoreño de fútbol playa, fue declarado el mejor jugador de la competencia.

El MVP del torneo marcó cuatro goles y regresó a casa feliz. Ahí, en la isla San Sebastián, Usulután, lo esperaba su orgullosa madre, Marta Batres, quien junto a su hermano Omar Batres, no pudieron asistir al torneo de playa disputado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), por falta de recursos económicos.

El único acceso a la isla San Sebastián es por medio del abordaje de lancha en Puerto Parada, Usulután. Al llegar a la isla, hay dos pick-ups que trasladan a los habitantes hasta sus casas.

La mayoría de habitantes de esta isla, a 103 kilómetros de San Salvador, se dedican a la pesca artesanal. Y la estrella del último torneo de popular fútbol playa para nuestro país no es la excepción en ese sentido.

Exon Perdomo es pescador, como la mayoría de habitantes de isla San Sebastián. /ERNESTO MARTÍNEZ.

Volviendo a sus familiares, se quedaron con las ganas de ver la exhibición de su hijo, pero se enteraron de los resultados y le dieron el calor merecido a su regreso en su humilde casa elaborada con carpetas de plástico negro, madera, láminas y abundante vena de coco.

Es una casa tradicional de la zona, sin agua potable ni servicio de energía.

Exon no tiene casa propia, pero vive en este inmueble propiedad de su hermano porque hace más de cuatro años fueron desalojados de una humilde vivienda construida en una parcela de un familiar, en la vecina isla La Pirraya.

Exon Perdomo atendió a Deportes Grupo LPG en su vivienda. /ERNESTO MARTÍNEZ.

“Me dedico a la pesca y a sardinear, es mi trabajo, lucho día con día para lograr salir adelante. Cuando la marea está buena se consigue, pero cuando no, a veces me va mal. Cuando no pesco, busco cangrejos y curiles, y otros trabajos como chapodar, afortunadamente me buscan mucho para esos trabajos”, es el testimonio de Exon.

Mientras conversa con nosotros, teje las redes para la pesca. Exon cuenta con dos redes y una más que está a punto de terminar de elaborar: “No tengo casa, no tengo terreno propio, nada. Para una emergencia me toca que prestar motor para la lancha. Si salgo a pescar es porque tengo un bote pequeño (sin motor), tengo dos redes para pescar que nos llegó de bendición (regalo)”.

“Me gustaría tener la bendición de que me ayudaran, mi esfuerzo no alcanza, soy de bajo recursos”, relató al comparar las emociones que recién vivió en la atestada competición internacional con la frugalidad en la que viven los suyos.

Exon mantiene guardado el premio al Mejor Jugador del clasificatorio a Juegos Mundiales de Playa. /ERNESTO MARTÍNEZ.