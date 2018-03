Explicó la roja

Lee también

Marco Rodríguez, volante de la selección sub-20 de El Salvador, se fue expulsado en el juego ante Estados Unidos al minuto 90, en una jugada con el volante gringo Sebastián Saucedo.Tras el partido, el jugador salvadoreño explicó la jugada que derivó en su expulsión y consideró que hubo agresión previa de parte del norteamericano.“Saucedo me agredió, porque le gané limpiamente el balón. Entré cuando el juego estaba caliente. Agarré rápido el ritmo, pero lastimosamente salí expulsado. Creo que mi reacción fue muy rápida. El juego estaba caliente, pero ya pasó. Lastimosamente no sacamos el resultado. No pudimos cumplir el sueño que teníamos, pero ni modo hay que darle para delante”, apuntó Rodríguez, quien se reportó cerca del final del juego ante Estados Unidos.Por otra parte, Rodríguez admitió que lo complicó la falta de minutos con Sonsonate, en la primera división.“Me pasó factura estar descanchado, no ver minutos. Creo que perdí físicamente. Estamos trabajando en eso. De a poco vamos a ir agarrando ritmo. Espero ganarme un puesto en mi equipo”, apuntó el volante.Pese a no haber logrado el boleto al Mundial, Rodríguez aseguró que este torneo le dejó experiencia, aunque admite que no tuvo muchos minutos.“Conviví con compañeros. Creo que este grupo siempre fue unido y eso es lo importante”, aseguró el mediocampista sonsonateco, tras la eliminación en el premundial juvenil.