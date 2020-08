“Extrañamos escuchar el himno nacional de El Salvador en otros países”

El experimentado jugador de la selección de fútbol playa, Élmer Robles, aseguró que realiza trabajos físicos en su casa en la isla San Sebastián y que también realiza trabajos particulares en la construcción durante la pandemia, para llevar el sustento económico a su familia.

¿Cómo has pasado esta emergencia nacional por la pandemia del coronavirus?

Triste porque la selección es como una familia y no hemos podido reunirnos para entrenar, y hacer lo que más nos gusta: practicar el fútbol. Con esta cuarentena he pasado encerrado, haciendo ejercicios que nos mandan los entrenadores, pero no es igual.

Les enviaron material para trabajar de forma individual.

Sí, entrenamos en casa y fuera de casa, así son las sesiones de entrenamientos, pero siento que no es lo mismo, no lo hacemos al ‘100’, no es como que nos griten ‘hacé esto, hacé lo otro’, pero igual, siempre hacemos las cosas por si algún día nos vuelven a llamar, llegar en buena forma.

En tu caso particular te tocó trabajar, pero cumpliendo con las medidas sanitarias.

Sí, trabajo, pero siempre ando protegido, tenemos en casa a la familia y no sabemos si podemos llevarles el virus, es de cuidar a nuestras familias.

Hasta el momento no se reportan casos en la isla San Sebastián.

No, ninguno, confiamos en Dios y en nosotros, que nos cuidaremos para seguir alejados del virus. Pero es peligroso cuando vamos a traer víveres (alimentos a Usulután), podemos traer el virus a la isla. En Usulután se reportan varios casos de contagio, siempre debemos de andar precavidos.

Hablemos de la selección. Este año se suspendieron al menos dos torneos oficiales que servirían como fogueo para el Premundial 2021.

Es lamentable porque estábamos enfocados en los fogueos, a estas alturas del año, en esta vacación (agostina) estaríamos listos para jugar un torneo, pero es de seguir trabajando. Confiamos en que nos llamen cuando pase la emergencia. El seleccionador Rudis González siempre nos llama, está pendiente de nosotros y nos habla de la próxima eliminatoria. Pero, considero que es importante disputar torneos para encarar de gran forma la eliminatoria.

¿Afectará a la selección este parón?

Pensándolo bien, sí. El atleta necesita trabajo, jugando alcanzar más metas, y tanto tiempo sin tocar balón, nos afectará. Estar en casa, hacer ejercicios sin tocar balón, es muy difícil, cuando nos llamen (convocatoria) será muy difícil.

El Salvador confiaba la designación como sede del próximo premundial, ¿te gustaría que se disputara en el país?

Sí, sabemos que no nos va nada bien (de local), pero sería bueno que trajeran la sede a nuestro país. No sabemos qué pasará con el tema de la pandemia, pero en casa la gente siempre nos apoya, sería bonito.

¿Consideras que la renovación del equipo y preparación en los últimos torneos oficiales puede ser el empuje para clasificar a un nuevo Mundial?

Hemos caído bastante en las últimas eliminatorias, pero el nivel siempre está, llegaron nuevos jugadores y los viejos, nos sirve para unirnos como selección, como un equipo, sería bueno clasificar porque ya hace varios años que no oímos nuestro himno en otros países.