Extranjeros en Sonsonate: "Los dirigentes no te llaman para ver si necesitas algo"

El uruguayo Jonathan Ramírez y el argentino David Boquin terminaron contrato con el Sonsonate en este Clausura 2020. Ambos futbolistas sudamericanos admitieron que su deseo es seguir jugando en el balompié nacional tras cumplir un años en el país.

El "Rayo" Ramírez y el "Rey" David pasan el confinamiento causado por el coronavirus en Sonsonate, El Salvador, donde aseguran estar bien, sin embargo, lamentan que hasta la fecha, la dirigencia de Sonsonate no pueda saldar la deuda de dos meses y 20 días.

Pero lo que lamentan al doble es que la dirigencia del equipo cocotero es que ni siquiera se preocupen por el paradero de sus trabajadores. Tildan de que el equipo los abandonó en la crisis.

"Es duro esta situación que estamos pasando. Porque acá estamos muy solos y los dirigentes no ce acercan a ver ni cómo estamos . Nos deben dos meses y medio y nadie te llama para ver si nececitas algo", dijo el argentino David Boquín.

Por su parte, el extremo derecho Jonathan Ramírez tanbien lamentó la situación sanitaria a nivel mundial a causa de la pandemia del Coronavirus y que en medio de esa crisis se mantenga la deuda salarial a todo el plantel. Rayo dice que la paciencia en este proceso será fundamental.

"La verdad bastante difícil, nunca te esperas pasar por algo así y menos lejos de tu país tu familia. Pero la vamos llevando bien. Mirá, nosotros cuando se para el torneo ya nos debían un mes y algo, ahora estamos acá esperando alguna respuesta de que nos puedan pagar algo porque tienen un mes y 17 días que nos deben y ni siquiera nos dieron algo de lo que nos deben. Pero bueno toca esperar", dijo Ramírez.

DESEO DE SEGUIR EN EL SALVADOR

Ambos jugadores confirmaron que su contrato con el Sonsonate expiró desde el momento en que la FESFUT decidió dar por culminado el torneo Clausura 2020. Sin embargo, el deseo de los futbolistas sudamericanos es seguir jugando en el balompié nacional.

"En este momento soy jugador libre, así que todo puede pasar, no sé si (su futuro) está lejos de El Salvador, nada más toca esperar si hay algún llamado o algo y ahí veremos. Me gusta El Salvador así que bueno, vamos a ver qué pasa", externó Rayo.

"Ningún dirigente ha hablado conmigo pero estoy viendo si salen otra prospuesta para seguir jugando en El Salvador . Me siento muy bien en el país y estaba haciendo buen torneo", dijo David Boquín.

CUMPLIERON EL AÑO EN EL SALVADOR

Tanto Ramírez, como Boquín cumplieron dos torneos cortos en el balompié nacional. Los sudamericanos vinieron al Sonsonate para el Apertura 2019 y dieron mucho que hablar porque el equipo cocotero fue la sorpresa del certamen tras llegar a semifinales, donde fueron eliminados por Alianza.

Los jugadores resumieron su rendimiento tras cumplir un año de su venida.

"El primer torneo en lo grupal fue bueno, haciendo todo lo que es el trabajo sucio, pero en lo personal mal porque vivo de el gol y jugabas más para el equipo. En el segundo torneo ya me sentí muy cómodo y estaba haciendo buen torneo porque jugué cinco partidos y llevaba cuatro goles, por eso me siento muy cómodo y adaptado al fútbol salvadoreño", dijo el Rey Boquín.

Por su parte, Rayo resumió como bueno, pero que esperaba marcar más anotaciones para el equipo cocotero.

"No descarto nada todavía y la verdad que bien, tendría q haber hecho unos goles más (se rie) pero bueno es así, pero muy bien porque pusimos a un equipo que hace unos cuantos torneos no peleaba arriba, en semifinales era la segunda vez en la historia que pasaba eso, así que para mí fue bien, me quedo eso de hacer algunos goles más, pero eso suele pasar que a veces no quiere entrar", dijo Ramírez.