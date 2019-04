Ezequiel Rivas : "Óscar Cerén es mi jugador favorito"

Ezequiel Rivas, el juvenil del momento en Alianza, habló en el programan deportivo de radio "Güiri Güiri al Aire" y confesó varias cosas sobre su vida. ¿Cómo llegó a Alianza?, ¿Quién es su jugador favorito?, ¿Dónde le gusta jugar más?.

ALIANZA

"Llegué a Alianza hace dos años, me trajo el profe Raúl Serrano, luego de jugar en Atlético Marte, prácticamente me formé en FESA".

JUGADOR FAVORITO

"Siempre he seguido muy de cerca a Óscar Cerén, es mi jugador favorito, ahora que estoy con él, él me ayuda mucho, platico mucho y me da consejos".

AGRADECIDO

"Solo Dios sabe lo duro que he trabajado para llegar al primer equipo".

SU POSICIÓN FAVORITA

"Siempre me ha gustado jugar por la derecha porque soy rápido, el profe (Jorge Rodríguez) le gusta ponerme en varias posiciones en los entrenos, pero por la derecha es donde mejor juego".