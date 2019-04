Ezequiel Rivas camina con buenos pasos en Alianza

Al reservista Elías Ezequiel Rivas le bastaron 45 minutos ante el Audaz de Apastepeque para demostrar sus enormes virtudes de goleador y sobre todo mostrarse como un obrero más dentro de Alianza.

Rivas firmó una gran tarde de fútbol en el estadio Cuscatlán al anotar su primer doblete en su corta carrera profesional con la camiseta blanca de los capitalinos.

Además de goles, Ezequiel asistió al colombiano Bladimir Díaz para el 3-1 en un momento que tanto necesita el subcampeón nacional para evitar que Audaz lograra empatar el partido en la fecha 16 del Clausura 2019.

"Contento por la oportunidad que el profesor Rodríguez me está brindando de jugar con el equipo mayor, ya en el terreno de juego se me hace más fácil trabajar por la calidad de compañeros que tengo a la par, ellos me brindan la misma confianza que recibo de mis compañeros en reserva y eso me facilita mi trabajo dentro de la cancha", aseguró el jugador sensuntepequense de 20 años.

Rivas reconoce que debe esperar su oportunidad ya que su posición en la cancha la ocupa actualmente el quezalteco Óscar Elías Cerén.

"Consciente de ellos sé mi lugar en el equipo, agradecido porque tengo la oportunidad de prepararme con el equipo mayor y paciente porque mi oportunidad llegará en su momento", reconoció el "32" de los albos.

Con su doblete ante el plantel vicentino, el primero que logra en su carrera, Rivas suma por el momento tres goles en tres partidos de liga con la camiseta alba tras el golazo que firmó para el 6-2 definitivo al minuto 85 cuando se quitó en fila a cinco jugadores de Audaz para marcar un gol similar al que le anotó a Pasaquina en el torneo anterior.

Al respecto, Ezequiel Rivas no dudó en responder cuál de esos dos goles similares anotados ante Pasaquina y el domingo ante Audaz es su favorito.



"Definitivamente me quedo con el gol que le anoté a Pasaquina en La Unión porque era el primero que marcaba en primera división y ese gol significó mucho para mí", respondió.

Sobre su relación con el técnico Jorge Rodríguez dentro y fuera de la cancha, Elías Ezequiel confesó que "nos llevamos muy bien, el profesor es una excelente persona, siento que tenemos una gran confianza que él me transmite tanto dentro como fuera de la cancha para seguir haciendo bien las cosas tanto con el equipo como en mi vida personal", destacó.

Acerca del partido ante Audaz donde "Zarco" Rodríguez le externó algunos consejos a fin de lograr zafarse de la marca que la zaga vicentina le imponía y que lo hizo desaparecer de la cancha en muchos tramos del primer tiempo, Rivas admitió que "siempre al principio de los partidos son así, donde el rival en turno se para bien pero a medida que el partido transcurre uno se logra acomodar al mismo hasta sentirme bien para demostrar lo que uno posee en la cancha."