Ezequiel Rivas reforzará al Chalatenango para el Apertura

El delantero Ezequiel Rivas jugará con el Chalatenango el próximo Apertura 2020 luego que el Alianza oficializara su cesión a préstamo con el equipo norteño, a partir del Apertura 2020.

Lisandro Pohl, presidente del Alianza, manifestó en su cuenta de Twitter que “hemos llegado a un acuerdo para prestar a Ezequiel (Rivas) al Chalatenango con el profesor Ramón Sánchez, yo le tengo mucha confianza y sé que le va a caer muy bien a Ezequiel, jugar bajo sus órdenes”.

Tras ser formado en el Turín, Rivas pasó a la categoría sub 17 del Alianza, fue promovido a la categoría de reserva de los capitalinos y el técnico Jorge Rodríguez lo hizo debutar en el equipo mayor contra el Dragón el 22 de abril de 2018, en el marco de la décima fecha del Clausura 2018.

Previo al pasado Clausura 2020, Rivas apareció en lista de jugadores a préstamo para reforzar al Chalatenango junto a Héctor Cruz y Boris Morales, al final, solo pasaron al conjunto alacrán, Cruz y Morales.

SATISFECHO

Rivas se mostró satisfecho y con “ilusión de llegar al Chalatenango, se formó una nueva directiva y eso motiva a la afición y jugadores. Contento por mi llegada a este equipo”.

Será el reencuentro con jugadores con pasado albo como Cruz, Morales y Óscar Arroyo, nuevo refuerzo en la portería, para la próxima campaña “es un buen grupo, conozco a la mayoría de la plantilla, por allí entra las ganas de pertenecer a este equipo y poder hacer bien las cosas”.

Pohl manifestó que el entrenador Ramón Sánchez sería importante en la formación de este jugador “el profesor Ramón Sánchez forma a muchos jugadores, le gustan mucho los jugadores jóvenes, tiene gran experiencia y por eso, don Lisandro Pohl, decide que me vaya a préstamo y ahora, con la ayuda de Dios, esperar que las cosas me vayan bien”, añadió Rivas.

Aseguró que “tengo dos años de contrato con el Alianza, iré a préstamo por un año al Chalatenango, con opción de volver en seis meses”.

La principal meta de Rivas, también jugador de la selección sub-23, es sumar minutos de juego y destacar en la liga mayor “desde varios torneos atrás pude venir al Chalatenango, por el lado futbolístico bien, pero al final, la directiva no se tomaron las cosas bien y por eso no me iba (a préstamo), pero hoy tiene una buena directiva y se ve que quieren hacer bien las cosas, por eso se da mi llegada”

Rivas suma 32 partidos en la primera división desde el Clausura 2018, marcó siete goles en este periodo. En el pasado Clausura 2020, jugó dos partidos.