FAS aclara situación salarial de su plantel

El gerente de FAS Fredy Orlando Vega confirmó a Deportes LPG que el salario pendiente de pago del plantel asociado será cancelado este martes 7 de abril tal como se había acordado con los tres capitanes del equipo tigrillo Moisés García, Guillermo Stradella e Ibsen Castro.

"Como equipo estamos comprometidos siempre con los jugadores en un momento en que las circunstancias son atípicas por los momentos difíciles que estamos viviendo en el tema de salud", resaltó el dirigente tigrillo. "Se habló antes con los capitanes del equipo y se llegó a un acuerdo que al plantel se les cancelará su salario pendiente a más tardar la semana próxima, se haría a más tardar el próximo 7 de abril. Se les comunicó a ellos ese acuerdo y entendería que serían los mismos capitanes quienes comunicarían al resto del plantel sobre esa decisión de pagarles la otra semana ya que ellos como jugadores manejan un grupo por WhatsApp donde se comunican cualquier acuerdo entre los capitanes y la junta directiva de FAS", aseguró Fredry Vega.

Al respecto, el técnico Jorge Humberto "Zarco" Rodríguez respaldó las palabras de Vega al señalar que "el dinero está listo para poder cancelar el salario atrasado. No sé había hecho antes porque hay un tiempo que se debe respetar cuando los cheques que le entregaron al equipo son de transferencias bancarias, por eso sé que a más tardar la semana próxima se resolverá ese punto", afirmó.

Sobre el reclamo público que hizo el atacante franco-argentino Hugo Bargas en sus redes sociales sobre la incertidumbre que existía en el plantel santaneco sobre la fecha de pago de su salario, el gerente tigrillo no quiso profundizar.

"No es momento para polemizar, lo que sí puedo confirmar es que ya había un acuerdo sobre la fecha de pago de salario pendiente que como lo ordenó la FESFUT en su acuerdo del pasado 19 de marzo sería cancelar salarios hasta el 20 de marzo a fin de poder presentar, si el ambiente que vivimos actualmente mejora los respectivos finiquitos en la primera semana de mayo", argumentó Vega.

El atacante Hugo Bargas manifestó su malestar sobre la falta de pago por parte de la dirigencia asociada al escribir en su cuenta de Twitter el pasado viernes una publicación sobre la situación del equipo.

"Cuanto me alegra que el club renueve contratos, que contrate jugadores, me alegra mucho siempre que sea por bien al equipo. ¿Y nosotros?, ¿los que esperan los 20 días? No sabemos nada", reprochó.

"FAS es un grande y tiene que comportarse como tal", aseveró a este rotativo sobre sus escritos.

Con esas palabras el delantero franco-argentino que llegó a FAS para el Clausura 2020 confirmó que el equipo todavía no recibe su salario, 20 días exactamente, y no les han informado cuando se hará efectivo el pago.

Aclaró que "no me juzguen por reclamar lo que es mío. Yo reclamo también por mis compañeros que lo necesitan. FAS es un grande y tiene que comportarse como tal. Yo no soy amateur, yo tengo recorrido y mucho", destacó el jugador.

Vargas aclaró a este rotativo que "me siento en la necesidad de hablar por los que no pueden. Sufriré las consecuencias, si, pero a los compañeros hay que defenderlos y si los que tienen esa responsabilidad no lo hacen, yo lo hago", destacó el jugador franco argentino.

NUEVAS CONTRATACIONES

De igual manera el volante mexicano Diego Castellanos confirmó desde su natal Jalisco en Guadalajara que "me avisaron que el pago pendiente del salario se hará este martes, así me lo ha comunicado mi representante en El Salvador quién está pendiente sobre ese tema y ojalá se pueda tener ese dinero que será importante ahora que la situación que se vive en muchos países por esta pandemia es urgente contar con ese dinero para solventar emergencias", acotó el jugador azteca quién regresó a México el pasado 18 de marzo gracias a la intervención directa de la Cancillería mexicana en nuestro país y en Ciudad de Guatemala.

Luego de la conclusión del torneo, el equipo santaneco ya comenzó a realizar fichajes y movimientos en su plantel, pero todavía no da sus bajas ya que FAS solo ha anunciado de manera oficial la llegada del ex defensor de Santa Tecla, el santaneco Andrés Flores Jaco a quien contrató por tres torneos cortos pero jugadores como el atacante paraguayo Diego Daniel Areco quién militó en Jocoro y los nacionales Wilma Torres ex puntero de Santa Tecla y Walter Canales Guevara, ex zaguero central de Municipal Limeño con quienes ya logró alcanzar un acuerdo verbal que firmarán al menos por una temporada.

De igual manera que el ex periquito Wilfredo Cienfuegos y el ex volante guaraní de Jocoro, Luis Rodríguez están en su órbita.

Fredy Vega aseguró que el alto movimiento de altas que FAS ha generado desde la semana anterior "es normal, lo que está sucediendo es porque hay que llegar primero a un acuerdo verbal con muchos de ellos antes que lo hagan otros equipos que se interesen por ellos", explicó Vega "Ya que por la misma cuarentena en el país muchos jugadores no se podría desplazarse a firmar contratos ya que como equipo con el único que se ha hecho publicidad es con Andrés (Flores Jaco), del resto han sido los mismos jugadores quienes han brindado públicamente sus declaraciones sobre su llegada a FAS", acotó.

Al respecto, "Zarco" Rodríguez admitió que "se está haciendo las cosas tal como se había planificado previo a la cuarentena. Tenemos la idea clara de los jugadores que queremos y que el equipo necesita. Por ahora solo Andrés (Flores Jaco) ha logrado firmar su contrato pero puedo decir que ya tanto Wilma (Torres) como Wálter (Canales Guevara) ya son de FAS, hay ya acuerdo de firma por más de una temporada y lo único que hace falta es que puedan firmar su contrato. Por los otros jugadores (Cienfuegos y el paraguayo Rodríguez) aún no se ha hablado con ellos pero cabe la posibilidad de poder incluirlos en la lista de altas, pero por ahora no hay nada concreto, nada serio con ellos", acotó.