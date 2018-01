FAS considera que ausencia de Turba Roja afectará el espectáculo

Guillermo Morán, presidente del FAS, dijo que respetarán la decisión de la Turba Roja, su barra organizada, de no apoyar al equipo santaneco en los partidos de visita del Clausura 2018 y se reunirán como junta directiva para dar una posición sobre el tema.

La Turba Roja explicó que la acción es como un castigo “autoimpuesto” y que es “de manera indefinida” para colaborar con la erradicación de la violencia en el fútbol salvadoreño.

“Tenemos que reunirnos como junta directiva y hacer un análisis de la decisión que tomó la barra. Claro que afectará el no tener el apoyo de la barra, porque es el apoyo que nuestro equipo siempre ha tenido en todos lugares. Hemos llevado mucha gente, hemos movido grandes cantidades de gente y la afición ha llegado a apoyar en todas las canchas del país”, expresó Guillermo Morán.

El mandamás tigrillo enfatizó que siempre han tenido buena comunicación con la Turba Roja y revisarán bien el comunicado para hablar con ellos y conocer mejor su postura.

“Respetamos la decisión de ellos y vamos a ver cuál va a ser el efecto que causará”, dijo.

LOS ESTADIOS NO SE LLENARÁN

El futbolista tigrillo Ricardo Orellana también analizó el punto y explicó que el más afectado será el espectáculo y los equipos a los que visiten.

"No sería lo más correcto para el fútbol, pero pienso que es la medida que debe tomarse por lo sucedido (ante Firpo) y porque peligra la vida de las personas. Sin embargo, pienso que no debería ser así, porque el afectado es el espectáculo, los estadios no se van a llenar y nuestra barra siempre iba a todos lados", comentó Orellana, volante fasista.

Orellana cree que por el momento es una decisión prudente, pero que no debe ser definitiva, sino temporal, mientras se buscan otras soluciones.

"Para nosotros es bueno tener gente apoyándonos, pero esto no tiene que afectar el sentido de la responsabilidad que tenemos de ganar y dar resultados. La responsabilidad de nosotros es la misma hacia la afición, el club y nosotros mismos", reforzó Orellana.

La barra organizada del FAS anunció que no acompañará al FAS luego de los disturbios entre aficionados tigrillos y firpenses del fin de semana, en la carretera hacia Usulután, en la que resultó lesionado de gravedad un hincha pampero.