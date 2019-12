"FAS está más urgido que nosotros"

Alexánder Larín, volante de Alianza, dijo que siempre va a respetar a FAS como equipo. Jugó en esa representación a inicios de esta década y no puede mostrar menos por los asociados. Pero ahora, el mediocampista se debe a Alianza, equipo en el que asegura siempre haber querido estar.

Por lo tanto, de cara la final del Apertura 2019, el mediocampista albo cree que FAS llega con más urgencia por la corona, dado que acumula una década sin títulos. Sin embargo admite que los dos planteles llegan con presión por quedarse con el título.

¿Con qué expectativas llega Alianza para el juego de la final del Apertura 2019 frente a FAS?

Va a ser un partido lindo. Creo que ambos equipos absorben la presión adecuada. FAS tiene una década sin ganar nada. Creo que ha de ser complicado para la gente de ellos. Nosotros estamos tranquilos, sabedores de lo que nos jugamos este domingo. Estamos a un partido de tocar la gloria y tenemos que darlo todo por el todo.

¿Cómo se maneja esa ansiedad que produce perder dos finales consecutivas?

Complicado, porque yo estuve cuando Santa Tecla nos había ganado dos finales. Luego, nosotros les ganamos dos finales a ellos. Creo que presión siempre va a haber. Alianza hoy en día viene haciendo bien las cosas. Constantemente, Alianza se está jugando el último partido del año. Tenemos que ser sabedores de eso y quiérase o no ellos (FAS) también tienen presión. Por la madurez del grupo por jugar estos partidos constantemente hace que se viva quizá con un poco más de tranquilidad en Alianza. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es no bloquearnos. Los líderes tenemos que hablar a los nuevos que llegaron para hacerles ver lo que es Alianza hoy en día.

¿Es factible para Alianza ganar esta final en los 90 minutos?

Para mí, sí. Creo que se define en los 90 minutos. No sé qué va a venir a plantear Memo Rivera con el equipo que tiene. Tiene un plantel joven. Nosotros tenemos jugadores de un poquito más de experiencia, que saben jugar este tipo de partidos. Creo que en ese lado se va a definir los 90 minutos. Alianza no va a cambiar nada, siempre sale a proponer, a ganar los partidos. Debemos salir a ganar este domingo, pero tampoco sin volvernos locos.

¿Quién cree que está más necesitado para este domingo, FAS por diez años de sequía o Alianza por haber perdidos las últimas dos coronas de manera consecutiva?

Creo que eso está claro. Son diez años (de FAS) sin ganar nada. Creo ellos están más urgidos que nosotros. Estamos a un partido de consagrarnos. Ellos (FAS) hace cuatro años que no juegan una final y nosotros, por suerte, hemos estado en el último partido que te da la gloria o tirás a la basura para seis meses. La presión es para ambos. Pero para mí está más urgido FAS, por una década sin ganar nada. Su gente les va a exigir muchísimo.

¿Sentimientos en usted por jugar una final contra FAS, un exequipo?

Tranquilo. Pasa más por la gente de ellos que me tira a mí. Pero no tengo problema. Cuando jugué en FAS, por suerte me fue muy bien. Siempre voy a respetar la gestión de Rafael Villacorta, porque fue cuando ese equipo anduvo mejor. Ahora estoy viviendo algo muy lindo, porque estoy en el equipo que siempre había querido estar. Pasa mucho más por la gente de ellos (FAS) que quizá tiene mucho resentimiento conmigo. Yo voy a respetar siempre a FAS como club.