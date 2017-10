FAS fue el único que pudo ganar en la jornada 14 del Apertura 2017

La jornada 14 del Apertura 2017 en la primera división profesional salvadoreña cerró hoy con cinco partidos y EL GRÁFICO te trae lo más importante de cada uno de ellos.



El FAS fue el único que pudo ganar en una fecha que tuvo cinco empates. Por ellos los movimientos en la tabla no son tan significativos, aunque los tigrillos logran meterse en la pelea por la segunda plaza, al estar muy cerca del Santa Tecla.



Checá la tabla de posiciones y mirá como quedan los equipos tras los partidos de hoy: "estadísticas del Apertura 2017".





SANTA TECLA 1-1 ALIANZA (FINALIZADO)



La reedición de las últimas dos finales quedó en un empate. Jugaron en el estadio Las Delicias con unas gradas pintadas en su mayoría de blanco, pero el podería aliancista fue bien cotrarrestado por los periquitos, sobre todo en la segunda parte.



Los tecleños se vieron diezmados muy temprano en el primer tiempo con la lesión de su capitán, el contención Diego Chavarría. Ernesto Corti tuvo que realizar su primer cambio obligado y mandó a Aldair Rivera.



El juego fuerte era el tema preferido en los primeros minutos del partido, pese a que los dos equipos son conocidos por su fútbol de toque.



La mejor jugada del Alianza se dio sobre el final del primer tiempo. Alexánder Larín, al 42', ganó la banda izquierda y logró mandar un centro que cabeceó Guerreño, pero Joel Almeida estaba bien ubicado y controló la pelota casi a ras de suelo.



SEGUNDO TIEMPO

El segundo tiempo sería más emocinante gracias a que los albos abrieron el marcador muy temprano. En descuido defensivo del campeón permitió que Marvin Monterroza dominara cerca del área y habilitará a Guerreño, quien puso el 0-1.



El paraguayo marcó con un disparo potente (que casi se va por arriba del marco) y llegó a las once dianas en el Apertura 2017.



Ernesto Corti tomó riesgos para buscar la igualdad y sacó un defensor Bryan Tamacas, para mandar al extremo Kevin Reyes, un cambio que le traería buenos resultados a los 65 minutos del partido.



Gilberto Baires mandó un centro desde la izquierda, pero lo hizo a ras de suelo, un auténtico "buscanigüas" que encontró la pierna de Kevin Reyes y terminó en el 1-1.



Gol de Santa Tecla que le empata al Alianza. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Oct 15, 2017 at 4:03pm PDT



Con la igualdad el técnico Jorge "el Zarco" Rodríguez intentó generar un poco más de juego ofensivo, primero para intentar sorprender a los tecleños y segundo para evitar que el equipo local se le fuera encima en busca de la remontada.



Metió a Herbert Sosa para intentar tener más la pelota de tres cuartos de cancha hacia adelante, pero el juego brusco siempre complicaba el partido.



La última carta del timonel paquidermo fue darle minutos al delantero Rodolfo Zelaya. El considerado mejor delantero albo ingresó al 83', poco tiempo para que lograra hacer diferencia. Además, sumaba varios partidos sin poder jugar mucho debido a que recién sale de una lesión.





El Santa Tecla, vigente campeón, recibió al líder invicto con esta alineación:



Y esta fue la alineación del Alianza:



Víctor García; Rubén Marroquín, Iván Mancía, Henry Romero, Jonathan Jiménez; Isaac Portillo, Narciso Orellana, Alexánder Larín, Marvin Monterroza, Luis Hinestroza; Gustavo Guerreño.





FIRPO 1-1 ÁGUILA (FINALIZADO)



El Firpo se estrenó bajo la conducción del brasileño Eraldo Correia, quien sustituye como entrenador a Juan Ramón Sánchez, y lo hizo con un empate nuevo empate en casa. No gana en el Sergio Torres desde la jornada nueve.



Los toros mostraron una mejor idea en el primer tiempo, pero perdonaron demasiado y sufrieron en la segunda parte, logrando salvar un punto en tiempo de reposición.



El Águila, sin ser tan superior, logró abrir el marcador por intermedio del defensor Richard Dixon. El panameño se sumó a una jugada a balón parada y marcó de cabeza al minuto 22 del complemento.



Parecía que los emplumados se irían con los tres puntos de Usulután, pero sobre tiempo añadido apareció otro panameño para emparejar el partido sobre lo último.



Nicolás Muñoz, que había tenido pocas opciones, apareció entre la defensa aguilucha y marcó el 1-1 al minuto 91.



Pocos segundos después el partido terminó y el Firpo debutó de la mano de Eraldo Correia con un empate, aunque el mismo sabe a derrota tomando en cuenta que estaban en casa y que es el segundo consecutivo, después del 1-1 ante Audaz a mitad de semana.





Esta es la alienación que presentaron los toros:



Y el Águila saltó con este once:



FAS 2-1 AUDAZ (FINALIZADO)



El FAS volvió al estadio Óscar Quiteño y logró un triunfo ante el benjamín de la liga, el Audaz de San Vicente, que logró complicarlo en buen tramo del partido.



Se fue rápido arriba en el marcador con gol del colombiano Teobaldo Torres al minuto dos del partido.



Parecía que sería un partido que se inclinaría a favor del local, con el gol de camerino, pero poco a poco el Aduaz se asentó en la cancha del Quiteño y llegó a la portería de Coloca.



Fue así como cuando al minuto 35 el delantero Leví Martínez logró emparejar las acciones con una diana en el segundo poste tigrillo.



El equipo santaneco era el presionado en la seguna parte y comenzó a presionar la cabaña de Héctor Carillo, hasta que al 61' logró un penalti a favor.



El portero de los coyotes salió con los puños por delante sin llegar a la pelota y cometió falta sobre Denilson Rosales. El árbitro decretó la pena máxima y Jorge Morán la hizo efectiva para el 2-1.





Esta fue la alineación del FAS:



Matías Coloca; Josué Santos, Xavier García, Raúl Renderos, Edenilson Rosales; Julio Amaya, Erivan Flores, Ricardo Orellana, Guillermo Stradella; Rafael Burgos, Teobaldo Torres.



Y esta la del Audaz:

@CDAudaz sale así:



H. Carrillo



F. Jovel

A. Umaña

J.Aguilar

J. Sánchez



E. Renderos

C.Anzora

J. Flores

E. Hurtado



L. Martínez

D. Mena — CD Audaz (@CDAudaz) 15 de octubre de 2017



DRAGÓN 0-0 METAPÁN (FINALIZADO)



El partido en la cancha de Chapeltique arrancó con polémica por que el Isidro Metapán jugó bajo protesta. Los caleros aseguran que el cuadro mitológico no ha inscrito correctamente al técnico Efraín Burgos.



Esta es la nota que lo explica: "Isidro Metapán bajará ante Dragón bajo protesta".



Pero más allá de eso hubo pocas emociones. Los de San Miguel no lograron hacer valer su localía, afectados por la acefalía que viven en el banquillo.



Los caleros por su parte no lograron sacar un buen resultado y este es su cuarto partido sin lograr sumar de atres, lo que les comienza a afectar bastante en la tabla de posiciones.





Esta fue la alineación del Dragón:



Manuel González; Axer López, Bladimir Osorio, Pastor Melgar, Carlos Monteagudo; Blas Lizama, Elman Rivas, Cristian Bautista, Harold Contreras; Josielson Moraes, Jeffeson Viveros.



Esta la alineación del Metapán:



Óscar Pleitez, Gerardo Guirola, MIlton Molina, Édgar Henríquez, German Ramírez Urenda; Cristian Cisneros, Diego Peraza, Marvin Figueroa, Jorge Ortiz; José Ángel Peña, McKaully Tuloch.





PASAQUINA 1-1 LIMEÑO (FINALIZADO)



El derbi de La Unión se jugó en el estadio San Sebastián, con dos equipos que están en la medianía de la tabla y que se quedan ahí debido al empate que firmaron hoy.



El primer tiempo se fue sin goles, pero al minuto 48, recién iniciada la parte de complemento, Ogangan hizo temblas a los aficionados locales con una diana tempranera. Fue el 0-1.



El equipo visitante tuvo que cerrarse durante el tramo final del partido, no solo para cuidar el gol de ventja, sino porque Wálter Guevara, uno de los cambios que mandó el técnico cuchero, se fue expulsado al 71' y dejó al equipo de Santa Rosa de Lima en problemas ante el acoso de los fronterizos.



Con la ventaja numérica los burros no tardaron en empatar. A cinco minutos del final apareció el brasileño Jackson De Oliveira y marcó el 1-1.





Esta fue la alineación del Pasaquina:



Willian Torres; Carlos Arévalo, Raúl Guzmán, Franci Álvarez, Raúl González; Wílbert Reyes, Tony García, Kevin Sagastizado, Daniel Luna; Isidro Gutiérrez, Daniel Luna.



Esta la alineación del Limeño:



Abiel Aguilera; Fernando Valladares, Mario Machado, José Valladares, Jorge Cáceres; Nelson Barrios, Juan José Hernández, Mario Martínez, Iván Suazo; Irving Valdez, Frederick Ogangan.