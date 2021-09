FAS ganó el derbi al Metapán y amplió su racha triunfal

Con doblete del unionense Wilma Enrique Torres y otro gol del gaucho Guillermo Stradella, el campeón FAS derrotó a Isidro Metapán en el marco de la jornada 10 del torneo Apertura 2021 y se mantuvo segundo en la tabla de posiciones con 22 unidades, un punto menos que el líder Alianza tras su triunfo 2-1 del sábado pasado ante Águila en el Cuscatlán.

El derbi santaneco 124 en la historia desde 1985 nos dejó en términos generales a deber, pero hubo chispazos de buenas sensaciones para los que tuvimos oportunidad de verlo en el estadio Quiteño quien acogió a buen número de aficionados quienes, motivados por las tres victorias consecutivas con que se presentaba FAS a la cancha asociada, llegaron para alentar a los pupilos de Jorge "el Zarco" Rodríguez para enfrentar a un equipo jaguar a la baja, producto de sus cuatro juegos sin ganar tras hacerlo por última vez el 21 de agosto pasado ante Municipal Limeño en casa en el debut de Misael Alfaro en el banquillo.

FAS presentó como novedad en su 11 titular al nacional Juan Carlos Gil, el ex reservista goleador que debutó en la fecha anterior en Chalatenango y que ante la ausencia del colombiano Luis Peralta por acumulación de cinco tarjetas amarillas le abrió la puerta al juvenil tigrillo para jugar.

Por el lado metapaneco la novedad fue el portero de origen santaneco, Luis Emilio Rivera, quien apareció en la meta jaguar tras la lesión del titular Óscar Pleitez el pasado jueves en el entreno del equipo santaneco en el "Calero" Suárez.

Además, la sacudida interna que realizó Isidro Metapán al separar a los jugadores nacionales Herbert Sosa y Walter Ayala Chigüila junto al colombiano-nicaragüense Luis Copete mostraba un hándicap para el técnico Misael Alfaro quien también hizo uso del volante Rudy Batres Valencia, última incorporación jaguar en la liga.

La primera ocasión de gol se produjo a los cuatro minutos a través de la visita cuando Cristian Gil Hurtado se escapó por la banda derecha y logró rematar a puerta donde el portero Gerson López concedió el primer tiro de esquina.

FAS replicó a los cinco minutos cuando Clavel y Granitto fallaron en sus intentos de rematar a portería jaguar a menos de dos metros de la línea de gol.

Poco a poco el juego comenzó a caer en un bache futbolístico producto de las marcas que se libraba en el medio campo que cortaba cualquier asocio que ambos equipos buscaban crear con el ataque.

La ausencia del colombiano Peralta en las filas del campeón nacional era notoria ya que FAS careció de peso a la hora de atacar ya que el novato Gil era presa fácil de la experiencia de la zaga calera que no tuvo problemas en contener las intenciones del "27" tigrillo quien flotaba solo, huérfano del apoyo que buscaba de Granitto o de Landaverde y sin entendimiento con sus dos punteros, Wilma Torres y Denis Pineda.

Isidro Metapán tampoco tenía soltura en su ataque ya que el nacional Carlos Flores tampoco tenía apoyo de su medio campo ya que el ex jugador de Santa Tecla no lograba conectarse ni con Cristian Gil Hurtado ni con el reservista Aguilar.

El primer tiempo finalizó con la sensación que el central Edgar Ramírez no sancionó al 45' una posible falta de Murcia sobre el novato Gil dentro del área y que la afición local solicitó penal.



WILMA TORRES Y SU SHOW

El segundo tiempo comenzó sin novedades en el campo de juego, con los mismos 22 protagonistas pero con un FAS más incisivo en el ataque ya que al primer minuto provocó un tiro libre a través de Wilma Torres quien a los 47' nos regaló un golazo, con su sello, al mandar el balón a descansar al ángulo superior izquierdo de la portería norte defendida por Rivera para firmar el 1-0 de manera justa con su segundo gol en el Apertura 2O21.

Isidro Metapán intentó reaccionar tras la bofetada de Torres pero seguía chato en su ataque ya que Gil Hurtado no era capaz de hacer diferencia a la hora de encarar a la ordenada defensa tigrilla.

El propio Wilma Torres sentenció el partido al 60' al hacer efectivo el cobro de tiro penal luego que una escapada suya un minuto antes provocó la falta del portero Luis Rivera sobre su humanidad para que el juez Ramírez señalara el punto de penal sin discusión.

Misael Alfaro intentó con el ingreso del hondureño Castillo y del brasileño Risuenho cambiar la historia del partido pero su plantel se mantuvo alejado de la portería de López como para acortar el resultado en contra.

Pero los marcados errores defensivos en el equipo de Misael Alfaro echó al traste cualquier intento de acercarse en el marcador cuando al 80' el argentino Guillermo Stradella aprovechó la "asistencia" del metapaneco Marvin Figueroa quien de cabeza le cedió la pelota al gaucho naturalizado salvadoreño para vencer a Rivera y sellar un triunfo tigrillo cantado de antemano