FAS igualó su peor racha sin ganar en la primera división salvadoreña

El FAS empató sin goles ante el Pasaquina el domingo y completó 12 partidos consecutivos sin conseguir un triunfo, su peor racha desde el torneo Apertura 2000.

Los asociados no ganan en partidos oficiales desde el 16 de octubre del año pasado, cuando se impusieron sobre el Pasaquina con marcador de 2-1, en la actividad correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2016.

La racha actual se asemeja a la crisis de resultados experimentada en el campeonato Apertura 2000, cuando el FAS se privó de victorias entre las jornadas 7 y 18.

En aquel certamen los tigrillos finalizaron en la octava posición con 17 puntos, los cuales derivaron de tres victorias, ocho empates y siete derrotas. Por el equipo pasaron tres entranadores en un mismo torneo: el nacional Juan Ramón Paredes, y los extranjeros Garabet Avedissian y Roberto Abruzzese.

PREOCUPADOS

Hoy la dirigencia tigrilla ha mostrado una singular paciencia y el argentino Osvaldo "Pichi" Escudero se mantiene en el banquillo a pesar de la mala racha.

Sin asumir demencia, Escudero admite que la situación es preocupante. “Es un momento difícil y no lo puedo negar. Desde que estoy dirigiendo, nunca me tocó vivir algo así. Soy el responsable del equipo y preocupa llegar a 12 partidos sin ganar. También el fútbol es de suerte, y no la hemos tenido en varios partidos”, declaró el timonel.

Hasta hoy el cuadro santaneco registra dos puntos y se ubica en la décima posición de la tabla en el Clausura 2017. El panorama se torna más complicado tomando en cuenta que, en el futuro próximo, FAS tendrá que enfrentarse al Alianza y al Águila.

Desde la perspectiva del “Pichi”, ambos encuentros deberán servir como un punto de inflexión en un hipotético ascenso en la clasificación.

"Esta semana la encaramos con muchas ganas de revertir la situación. Tengo fe que contra Alianza vamos a hacer un buen partido. Ojalá podamos ganar", aseguró el técnico argentino.