FAS renueva a Nicolás Pacheco

El FAS ha decidido tener la confianza de los tres porteros que estuvieron el torneo pasado bajo el marco santaneco y este martes, como muestra de esa continuidad, renovó al portero Nicolás Pacheco para encarar la próxima temporada.

Pacheco es uno más de la casa tigrilla y por ello se siente muy motivado para encarar el próximo reto. "Contento por la confianza que me han dado. Es de mucha motivación seguir en el equipo y espero dar lo mejor", aseguró el cancerbero quien tiene una lucha deportiva con Kevin Carabantes en la lucha por afianzarse en la titularidad.

"Contento por la renovación, queriendo hacer las cosas bien en el equipo. Se está trabajando fuerte, muy bien con Carlos Rivera (preparador de porteros del FAS) y se lucha cada día por el puesto titular. Cuando he jugado he dado lo mejor. Todos nos apoyamos, cuando no estoy yo le ha tocado a Kevin (Carabantes) que también es portero de selección, tiene calidad y vamos en una competencia sana", agregó Pacheco.

El nacional tiene muchas ganas de afianzarse en la titularidad y reconoce que "esta oportunidad que me han dado es de agradecer pero también nos compromete a trabajar más. Quiero ganarme la titularidad en una pelea bastante dura pero también sana con Kevin y tratar de hacer bien las cosas". Por ello, considera que la renovación le da un impulso para pelear por estar en los 11 en la cancha.

Ante los fichajes de jugadores como Diego Areco (Hombre Gol del pasado Clausura 2020), Andrés Flores Jaco, Wilma Torres, entre otros, este cancerbero se muestra optimista para encarar la próxima temporada.

"Estamos contentos con todos los fichajes que se están anunciando porque son jugadores de gran calidad. En equipos anteriores han sido campeones, viene el goleador del torneo pasado (Areco) y eso nos motiva mucho, pues esperamos que vengan a aportar y todo salga bien. El objetivo es llegar al título y para ello hay que trabajar", expuso.

Pacheco ha estado con los santanecos desde el 2013 cuando militó en reservas y desde entonces se ha quedado en la entidad. También tuvo su paso por la selección sub-20 y considera que puede pelear por el puesto titular. El portero aseguró que este martes se están cancelando los salarios para que puedan ponerse al día y firmar finiquitos, requisitos de la FESFUT para encarar la próxima temporada.