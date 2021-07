FAS solo permitirá afición local en el Quiteño

El campeón nacional FAS anunció que de manera temporarl solo permitirán el ingreso de aficionados del equipo en sus partidos como local en el estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana.

Fredy Vega, gerente del equipo tigrillo, amplió detalles y confirmó la medida a las puertas del arranque del Apertura el próximo fin de semana.



“Temporalmente vamos a mantener el ingreso de sólo la afición local. En el tema de la visita tenemos que preparar una logística de servicios sanitarios, atención preventiva y no lo podemos dar ahorita. No vamos a entrar en esos gastos y no vamos a meter a la afición visitante en ese sector ya que no están las comodidades para ellos en ese sector”, dijo el directivo de FAS.

Afición de Fas en la semifinal de vuelta realizada hoy 23 de mayo de 2021 en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana. Foto El Gráfico



El cuadro asociado tomó esta decisión para toda la temporada pasada en los torneos Apertura 2020 y Clausura 2021 con el fin de reducir el porcentaje de ingreso debido a la pandemia del covid-19 y las restricciones que tenían que afrontar los equipos de la Primera División.



Cabe destacar que hace un par de semanas, el INDES anunció que los escenarios deportivos pueden recibir el 100% del aforo permitido de espectadores en los diferentes estadios siempre y cuando presenten su registro de vacunación completado.



La última vez que hubo acceso a la afición visitante en el estadio Quiteño fue en marzo de 2020 cuando en la onceava fecha del clausura de ese año, FAS recibió a Independiente de San Vicente, equipo que derrotó por 2 a 1 previo a la suspensión del certamen.



El dirigente del cuadro santaneco también habló acerca de cómo va el proceso de iluminación en el recinto deportivo de Santa Ana para que FAS pueda albergar partidos en horarios nocturnos.

Este domingo volveremos al Quiteño, misma hora y rival; resulta imposible no recordar estos momentos de la pasada semifinal.



La defensa del título y la lucha por el bicampeonato en el #Apertura2021 es nuestro objetivo, juntos podemos lograrlo.#CDFAS #ElSalvador #LMF pic.twitter.com/MIfIEo617Q — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) July 26, 2021



“Solo sabemos que la alcaldía a través de una empresa de Sant Ana está llevando ese proceso y esperemos que lo más pronto posible se le de a FAS la iluminación del estadio”, detalló Vega

Ya para finalizar se le consultó a Vega como va el tema de las últimas contrataciones de FAS incluyendo un cupo de extranjero para el Apertura 2021, el cual arranca este fin de semana.



“No tenemos noticias sobre el último refuerzo. El cierre de inscripciones termina en septiembre y el técnico todavía está analizando con la junta directiva ese proceso”, agregó el gerente del equipo tigrillo.