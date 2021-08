FAS suma su segunda victoria y es líder del Apertura 2021

El FAS se tomó el primer lugar de la tabla general tras ganar por 4-1 al Jocoro en el partido adelantado de la jornada 3 del Apertura 2021.

Luis Peralta, de FAS, festeja su gol anotado al Jocoro durante el partido en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana Foto Javier Aparicio, El Gráfico

Los santanecos volvieron a mostrar sus armas ofensivas previo al clásico nacional. Jorge Rodríguez tuvo una idea clara en la que explotó la velocidad con la que cuenta en sus extremos y el equilibrio que le brinda el mediocampo. FAS tiene variantes en el banquillo y quiere mostrar otra cara en el Apertura 2021.

Jocoro pagó caro los errores en la primera parte y sumó una derrota costosa en la que además los paraguayos Luis Rodríguez y Diego Areco dejaron malas sensaciones al no revolucionar la ofensiva fogonera.

FAS llegaba a este encuentro con varias variantes en su once inicial debido a que también pensaba en el partido de Liga Concacaf ante el Forgé de Canadá. El once inicial de FAS salió al campo con cinco variantes en el once titular, jugadores debutantes con la camiseta tigrilla y ante un rival que buscaba dar la sorpresa tras empatar con Firpo en la primera fecha.

Hector Ramirez no puede parar un disparo que terminó en gol durante el partido entre FAS y Jocoro en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana. Foto Javier Aparicio, El Gráfico

El FAS dominaba con solvencia en los primeros minutos del partido. Pese a los cambios, el cuadro santaneco tenía la misma idea de juego y el mediocampo era clave; Portillo y Flores daban equilibrio y salida que le permitía a los extremos encarar y obligar a la defensa abrir espacios por el medio.

Pasaron diez minutos para que FAS confirmara su superioridad. Una clara falta en el área le sirvió a Luis Peralta para abrir la cuenta desde el punto penal.

Dos minutos después, Stradella y "Clavito" terminaron una serie de pases que Jocoro ni siquiera logró logro descifrar y vio pasar por su área la pared que el argentino-salvadoreño definió con clase ante la salida de Ramírez, que también era un espectador más de la acción santaneca.

#LMF | El juvenil Javier Bolaños marcó el tercero en el Óscar Quiteño. FAS golea 3-0 a Jocoro.pic.twitter.com/c6eOwR0gdM — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 4, 2021

Físicamente, además, los locales eran superiores al Jocoro. Los de Quiñonez no tenían y se veían superados en la última línea con facilidad por Stradella y Bolaños. El cuadro fogonero no tenía argumentos para hacerle daño a los del Zarco Rodríguez.

Quiñonez estaba inconforme. No había terminado el primer tiempo cuando ya había realizado dos cambios y sentaba a los ex tigrillos Luis Rodríguez y Diego Areco, que no tenían ninguna propuesta ofensiva y eran meros espectadores del baile que los tigrillos le daban a los orientales.

Al minuto 38 Javier Bolaños encontró el premio a su juego y Stradella lo asistió para ganarle la espalda a los defensas visitantes y mandar el balón al fondo de la red. No terminaba ahí porque ya en el descuento, Peralta ponía el segundo en su cuenta y el ya definitivo 4-0.

#LMF | Elvis Claros marcó el descuento para Jocoro en el 46'.



FAS 4-1 Jocoro.

pic.twitter.com/9KEURrG1t3 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 4, 2021

Al 46' Junior Padilla trató de maquillar el marcador para el primero del Jocoro. El tanto le permitió a los fogoneros cambiar actitud y volcarse a una casi imposible remontada mientras FAS se dormía en sus laureles y regalaba espacios ante la definición del capitán oriental.

Pero aunque Quiñonez apostaba por adelantar una línea ofensiva con cinco jugadores y uno en punta para repoblar el mediocampo y los extremos, regalaban espacios en zona defensiva y los santanecos trataban de aprovechar tras pasar los primeros minutos de acoso constante sobre su área.

Pasaron 65 minutos para que Jorge Rodríguez realizara cambios en su alineación. Landaverde, Reyes y Torres tratarían de devolverle el ritmo de juego a los locales, relajados en el complemento.

FAS sumó su segunda victoria, ya piensa en el clásico nacional y de reojo en su compromiso de Liga Concacaf.