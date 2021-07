FAS tendrá como refuerzo a Mateo "el Turco" Ahmed para el Apertura

El argentino Mateo Daniel Ahmed será la última contratación extranjera de FAS para el Apertura 2021 y el futbolista de 23 años firmará por los próximos dos torneos cortos.

El atacante argentino de 23 años apodado "el Turco" militó en el torneo anterior en el Estudiantes de la segunda división de Argentina y según sus declaraciones llegará al país posiblemente el próximo lunes desde Argentina tras hablar este miércoles con la dirigencia santaneca a fin de firmar su contrato deportivo que lo ligará a las filas asociadas para el torneo Apertura 2021.

El Gráfico platicó telefónicamente con el nuevo jugador tigrillo hasta su casa de habitación en Buenos Aires, Argentina y admitió sus deseos de jugar por primera vez en Centroamérica en su corta carrera profesional.

"Muy feliz por poder llegar a El Salvador, mi representante me dijo que estaba la oportunidad de ir a jugar a Centroamérica, de poder jugar en el FAS y la verdad no la pensé dos veces, me contaron del equipo, de la afición, tiene una liga competitiva, sé que jugarán un torneo regional y eso me motivó más, estoy ansioso de llegar", comentó el atacante gaucho quien confesó que ha jugado con el colombiano Luis "el Tigre" Peralta quien se coronó campeón con los occidentales en el torneo anterior.

"Con (Luis) Peralta ya nos conocemos, en el ataque siento que nos irá bien, jugamos juntos en el Sport Boys de Perú en el 2019 y eso me ha motivado más para poder aceptar la oferta de FAS", admitió.

Sobre su hoja de vida en las canchas y reconocer que su padre, el ex jugador y actual entrenador argentino-peruano, Daniel "el Turco" Ahmed lo impulsó en el profesionalismo, Mateo Ahmed dijo que "estuve jugando en el torneo anterior en Estudiantes de Río Cuarto de segunda división del torneo Nacional B de Argentina, en Perú comencé mi carrera en las divisiones inferiores de Sporting Cristal desde la sub 15 hasta la reserva, jugué en Sports Boys de Perú y en Santos FC de Nasca de la segunda de Perú, pero de los 9 a los 13 años estuve en México jugando en las inferiores del Atlas de Guadalajara en sus fuerzas básicas ya que gracias a mi papá me metió en esto cuando vivimos en México", destacó el jugador gaucho quien admitió que "vamos a firmar con FAS por un año, dos torneos cortos y la verdad estoy emocionado, he visto videos del equipo, la fiesta en la tribuna me ha motivado a llegar a jugar en El Salvador", aseguró el nuevo fichaje del campeón nacional.