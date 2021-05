FAS vence en el Quiteño al  Limeño

Con anotaciones de Wilma Torres y Dustin Corea por FAS y del zaga Rómulo Villalobos por Limeño, el equipo asociado derrotó sufriendo 2-1 a un Municipal Limeño quien lamentó dos desatenciones de su zaga para perder un partido que luchó por empatar.

Partido abierto por ambas oncenas quienes no se guardaron nada para buscar el triunfo que les diera la ventaja para el partido de vuelta.

En cinco minutos, FAS ya había fallado dos ocasiones de gol, entre ellas un remate de cabeza del "Gullit" Peña quien atajó bien el guardameta William Torres.

Limeño también hilvanaba algunas acciones de gol con balones a las espaldas de sus defensas centrales que el paraguayo Hugo Oviedo, centro delantero de los unionenses, no lograba sostener.

FAS insistía con desbordes por las bandas, especialmente del lado de Kevin Reyes quien sostenía un duelo abierto con William Canales por dominar la banda izquierda en el ataque asociado.

Así llegamos al primer cuarto de hora del partido, con dos equipos propositivos pero sin generar una llegada clara de gol que permitiera abrir el marcador.

La táctica del técnico Nelson Ancheta de cerrar espacios a los escurridizos Wilma Torres y Kevin Reyes seguía siendo efectiva ya que FAS debió abrirse espacio por medio de la cancha para llegar a la portería de William Torres.

Eso derivó a los constantes cortes de juego que comenzaron siendo más notorios ya que en esa zona Limeño comenzaba a mostrar mayor dominio.

Poco a poco, FAS comenzó a saltarse en la cancha y al 29' falló su mejor ocasión de gol cuando Erivan Flores remató de cabeza a portería tras el cobro de tiro de esquina ejecutado por Tomás Granitto.

Apenas fue la tercera llegada de peligro que realizaba el equipo local en el partido. La presión tigrilla aumentó en los últimos 15 minutos de juego del primer tiempo pero sin hallar el camino más efectivo para horadar la portería sur defendida por Limeño quien seguía aguantando todo intento santaneco por abrir el marcador.

FAS llegó nuevamente con peligro sobre la portería de Limeño cuando al 37' el cabezazo del azteca Peña ante un perfecto centro desde la derecha de Ibsen Castro salió pérdida sobre la portería sur.

Un minuto después le tocó el turno a Limeño cuando el remate desde fuera del área de Ramón Rodríguez, ante pase del guaraní Oviedo, fue rechazado con dificultad por Kevin Carabantes, siendo la primera vez que el portero chalateco de los tigrillos intervenía en el partido.

A dos minutos del final del primer tiempo fue Kevin Reyes el que probó fortuna con un zapatazo desde fuera del área que el portero Torres atajó bien.

El "Gullit" Peña tuvo otra oportunidad de anotar de cabeza pero su remate al 45+1' fue desviado por Mario Machado a tiro de esquina de manera fortuita.

Pero FAS encontró por fin el gol de la ventaja cuando de manera soberbia Wilma Torres al 45+3' hizo efectivo un cobro de tiro libre tras la falta innecesaria sobre la humanidad de Kevin Reyes a unos 25 metros de la portería cuchera.

Wilma no dudó ni un momento en ejecutar la falta para vencer a su propio hermano con un zapatazo para tomar el balón al ángulo superior izquierdo de su portería.



NUEVO ROSTRO

El segundo tiempo comenzó primero con el cambio realizado por Nelson Ancheta quien mandó a Meyson Ascencio por William Canales y también el cambio de actitud de sus pupilos cuando el estratega chalchuapaneco adelantó sus filas y comenzó desde un inicio a acorralar al FAS en su propio reducto.

Fue así cómo se gestó temprano el gol del empate del equipo santarroseño cuando una falta sobre Ramón Rodríguez, justo en el sitio del gol de Wilma Torres casi al final del primer tiempo.

Vino el central Rómulo Villalobos a cobrar de nuevo un tiro libre tras haber hecho uno similar pero desviado de la portería, tomó distancia y con un potente y seco zapatazo venció la estirada de Carabantes que poco o nada pudo hacer para detener el misil sobre su portería para el 1-1.

Era el premio a la apuesta de Ancheta y sus pupilos quienes mostraron otro rostro en la segunda mitad del partido.

Los dos técnicos enviaron más ambos al partido luego que "Zarco" Rodríguez enviara a Julio Amaya y a Dustin Corea en lugar de Granitto y Torres.

Del lado de los orientales llegaron Edwin "Inter" Sánchez y Ever González en lugar de Lizama y Ever Rodríguez respectivamente.

FAS no lograba traducir su dominio ante un Limeño que supo esperarlo para hacerle daño, confiando en la mejor potencia de sus jugadores

FAS se salvó al 77' cuando Edwin Sánchez, ligeramente adelantado, gallo en el mano a mano ante Carabantes cuando su remate, tras la asistencia de Ramón Rodríguez a las espaldas de sus zagueros centrales, remató desviado por muy poco del poste derecho de la portería asociada.

Pero FAS no desmayó en su intento por ganar el partido y al 89' otro golazo, ahora de Dustin Corea ante pase de talón de Guillermo Stradella dentro del área mayor de los limeños terminó con el balón dentro de las redes auriazules