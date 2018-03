FAS volvió a la senda de la victoria, después de cuatro largos meses

El público terminó cantando y ovacionando con palmas tras la primera victoria del FAS después de cuatro meses. Venciendo a Dragón, con cifras de 2-1, los tigrillos dejaron atrás una racha histórica de 15 partidos sin ganar, con lo cual retomaron confianza y rumbo en la tabla.

Los santanecos trataron de administrar mejor el traslado del balón sin descuidar los aspectos defensivos y evitaron que los migueleños tuvieran muchas opciones en ofensiva.



Aún así, el Dragón mostró destellos de buen fútbol y complicó a los santanecos, que a pesar de tener por más tiempo el dominio del balón no lograban ser contundente sobre el marco rival.



La mejor opción de peligro en el encuentro se registró al minuto 39 en el área santaneca, luego de un remate de larga distancia que rechazó el portero Matías Coloca.



El FAS generó muchas aproximaciones, pero fue el Dragón quien se puso en ventaja por intermedio de Georgie Welcome al 37'; sin embargo, la alegría no duró para los migueleños, ya que Allan Murialdo anotó el empate un minuto después.





Un nuevo cabezazo de Murialdo puso en ventaja a los felinos, sobre el minuto 89, y esa diana fue suficiente para que el equipo santaneco lograra su primera victoria en el Clausura 2017.