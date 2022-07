FAS y Alianza se verán las caras en la Copa Morena

FAS y el campeón Alianza disputarán la tarde de este martes 26 la primera Copa Morena como parte de la culminación de las fiestas julias de la ciudad de Santa Ana y donde el plantel tigrillo desea contribuir con el buen esparcimiento dentro de las fiestas patronales de la cabecera departamental.

El juego de carácter amistoso ha sido programado para las 3 de la tarde con precios populares: $5 la entrada general, $10 la tribuna baja y $15 la tribuna alta del estadio Óscar Quiteño.

Menciona con quien irás a la #CopaMorena este Martes 26/Julio



3:00 p.m.

$5, $10, $15 pic.twitter.com/d7pxtY338s — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) July 25, 2022

El ecuatoriano Octavio Zambrano, timonel principal de los tigrillos, aseguró este lunes en el último entreno de FAS que “venimos sumando sesiones de entrenamiento y también conceptos, el equipo ha evolucionado bien, de lo que éramos equipos desde que llegué y lo que hemos hecho son 21 sesiones de entrenamiento y el plantel ha comenzado a comprender lo que tenemos y este receso si lo podemos llamar así nos ha ayudado para cimentar esos conceptos que en un momento normal habría sido imposible”, resaltó el estratega sudamericano quien detalló que el juego ante Alianza será especial.

“Es un tributo a esta hermosa ciudad y ha quedado demostrado la grandeza de esta hinchada, cada vez que los jugadores piensan en jugar de local con ese tipo de fiebre de fútbol que se miró ante Firpo es algo extraordinario para ellos también. Jugar ante un gran rival como es Alianza en un amistoso nos brinda la oportunidad de tener una lectura diferente de lo que sucederá en ese partido.”

Sobre la falta de fútbol, Zambrano admitió que han trabajado fuerte estas casi dos semanas sin actividad oficial y que el juego ante Alianza servirá también como parámetro para su plantel.

“Tratando de ver lo positivo para este parón que tenemos ha sido provechoso para nosotros. No se puede decir que sea una pretemporada, hemos llegado a un punto de exigir al plantel pero no en un nivel de pretemporada, el equipo venía con mucho ímpetu, con muchas ínfulas, pero habría preferido jugar los tres juegos que se han suspendido y tener que parar como ahora porque las dinámicas las debemos de manejar de buena forma para no perder ese deseo de triunfo y de competencia que mostró ante Firpo”, aseguró.

“Los jugadores han trabajado a conciencia, más allá de lo que se está viviendo en el fútbol local, soy sincero que sí me preocupó toda esta incertidumbre que genera el parón de un torneo, pero tengo fe de que las cosas buenas prevalezcan para superar todo esto”, indicó el timonel ecuatoriano quien resaltó que este martes se vivirá una fiesta en el Quiteño.

“Vamos a ver un buen fútbol entre dos grandes del fútbol nacional, vamos a vivir una gran fiesta de fútbol, espero que la hinchada llegue para apoyarnos y que vivamos algo similar a lo que tuvimos al inicio del torneo, con estadio lleno y una fiesta dentro de la cancha”

ALIANZA, LISTO

Por su parte, los albos se declararon listos para disputar este juego amistoso que ayudará para acoplar bien el plantel y que no pierda ritmo de juego en el parón futbolístico que está viviendo nuestro país por la problemática entre la FESFUT y el INDES.

“Lo vemos bien porque lo que se está viviendo y atravesando futbolísticamente en el país sale bien este juego, en medio de las fiestas de Santa Ana, espero que sea un buen espectáculo y también el poder saber cómo estamos luego de este paro forzado”, resaltó Adonai Martínez, nuevo timonel del equipo capitalino.

#AlianzaFC pic.twitter.com/amMJpo2jDM — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) July 25, 2022

El estratega nacional de los blancos resaltó el compromiso que tienen como equipo para su afición a la cual espera que los acompañen en este amistoso.

“Es importante saber cómo estamos, lo vemos a bien este juego, espero que salgan las cosas bien y esperando que salgamos de toda esta problemática que está pasando nuestro fútbol”, aseguró Martínez quien adelantó que posiblemente tenga dos bajas para el duelo ante los asociados.

“Solo (Bryan) Tamacas está fuera por su problema de la rodilla y (Rodolfo) Zelaya se resintió esta mañana (lunes) en el entrenamiento de su espalda, vamos a esperar hasta mañana cómo amanece Fito para pensar en utilizarlo, por lo demás, el equipo está completo”, acotó.

Adonai Martínez recordó que el juego ante los santanecos siempre ha representado un duelo al cual se debe ganar, sea este oficial o amistoso.

“Jugar ante FAS siempre tiene un sabor especial, cada partido, cada fecha que jugamos ante ellos se juega el orgullo y el prestigio del equipo, el juego de este martes en Santa Ana lo encaramos de una manera seria, buscaremos sacar un buen resultado, mentalizados en ganar”, indicó. “Creo que podríamos utilizar el mismo plantel que utilizamos ante Firpo, por allí puede haber un par de variantes ya que estos juegos nos ayudan para probar a todo el plantel, viajarán con nosotros dos reservistas, Emerson Hernández y un central, Peña, ambos están entrenando con el grupo, los llevo para este partido para que puedan sumar minutos de juego, la idea es que jueguen todos y que empiecen a saborear jugar estos clásicos ante FAS”, adelantó el timonel albo.

Alianza tiene listo todo para llegar a Santa Ana este martes y disputar el amistoso ante los tigrillos.

“Salimos después del mediodía del estadio Cuscatlán a fin de buscar y ganar la Copa Morena”, aseguró el técnico Martínez.