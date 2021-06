FESFUT advierte posible injerencia y suspensión

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) advirtió de consecuencias "negativas" para el fútbol nacional si se consuma la aprobación de las reformas de los artículos 59 y 153 de la nueva Ley General de los Deportes, puntos relacionados al registro de federaciones y asociaciones deportivas y que ella considera que representarían una injerencia del Estado en sus asuntos.



La FESFUT ha insistido en que obligarla a inscribirse en el Registro de Asociaciones y Federaciones deportivas del INDES contraviene los estatutos propios de federación y de la FIFA. Así lo reiteró ayer en su comunicado, diciendo que "la aprobación parlamentaria traería un riesgo alto negativo; cabe mencionar que en los estatutos de la FIFA, mencionan que todas las Federaciones Miembros deben administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en asuntos internos".



Según detalló la FESFUT, en caso de una posible injerencia ellos informarán a la FIFA y no descartan ser víctima de una suspensión. "En caso que se produjese un incumplimiento de esas obligaciones, el tema sería referido a las instancias superiores de la FIFA para su consideración y la aplicación de una posible medida, entre las que podría encontrarse la suspensión de la FESFUT", recalcó la entidad en el comunicado.



La Comisión de Juventud y Deporte emitió el lunes un dictamen favorable para la reforma de los artículos 59 y 153 de la nueva Ley general de los Deportes, pero la FESFUT ve con recelo esta acción.



"El acto de aprobación que realicen los señores diputados de la Asamblea Legislativa puede considerarse una injerencia de terceros lo que derivaría en resultados catastróficos para nuestro fútbol nacional en toda su estructura, limitando todas las participaciones con nuestras selecciones nacionales y a nivel de clubes en los eventos internacionales más cercanos, lo que se estimaría como una regresión incalculable para el fútbol", indicó la federación.



La FESFUT recordó que una posible suspensión de la FIFA pondría en riesgo la participación de la selección de fútbol playa que está clasificada al Mundial Rusia 2021, la de la selección mayor de fútbol en su ruta eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022 y Copa Oro, además de que podría quedarse sin competir las selecciones nacional femenina sub-18 y combinados nacionales juveniles.



También los clubes Alianza. FAS y Once Deportivo, que están clasificados a la Liga Concacaf, podrían verse afectados.