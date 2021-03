FESFUT aprobó utilizar el 30% del aforo del Cuscatlán ante Granada

El comité ejecutivo de la FESFUT aprobó el pasado jueves utilizar solamente el 30% del aforo permitido al estadio Cuscatlán para partidos de carácter internacional en su debut del próximo jueves 25 de este mes en las eliminatorias mundialistas hacia Catar 2022 cuando enfrente a su similar de Granada a las 8:25 de la noche.

El anuncio lo confirmaron miembros del mismo comité ejecutivo quienes solicitaron a este rotativo reserva de sus nombres.

"El pasado jueves se acordó utilizar solamente el 30% del aforo permitido al estadio Cuscatlán para partidos internacionales. Hay que aclarar que una cosa es jugar con un aforo en partidos de la liga como sucedió en la final de la primera división y otra es apegarse a las normativas regidas por la FIFA en este tema", señaló uno de los dirigentes consultados, quien confirmó también que la FESFUT recibió el aval de parte de FIFA para realizar dicho partido eliminatorio con público en días anteriores.

"Solicitamos la autorización de parte de FIFA y recibimos una respuesta positiva. No recuerdo qué fecha fue recibida la autorización, lo que sí es cierto es que se obtuvo y por ello se está anunciando los precios a cobrar", admitió el federativo.

Los dirigentes dijeron estar conscientes que se debe manejar una logística apegada al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud (MINSAL) y aseguraron que no era necesario solicitar el aval al mismo ya que siguen las normativas autorizadas en su oportunidad a las ligas profesionales para realizar sus torneos de liga establecidas y aprobadas por el ente gubernamental.

"Pienso que si se está llevando los protocolos de salud que el propio MINSAL aprobó para el desarrollo del fútbol profesional no veo necesario un aval por escrito por ellos", manifestaron. "Lo cierto es que nuestra idea es mantenerse en esa línea de no sobrepasar la cantidad requerida, por eso en la próxima reunión del comité ejecutivo se ratificará la cantidad de boletos a venderse ya que aprobamos que no debe exceder del 30% de aforo de cada sector del estadio Cuscatlán para dicho juego", destacaron.