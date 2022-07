Apoderado de Carrillo: "FIFA no apoyará comisión normalizadora del INDES"

En horas de la mañana de este lunes, el abogado del presidente de Hugo Carrillo, Fernando Meneses, aseguró que la FIFA no apoyará a la comisión normalizadora que el INDES creará para la búsqueda de la normalización de las actividades del fútbol nacional.

“La FIFA no va a respaldar las decisiones del INDES”, mencionó el abogado luego de que se acercaran a la Fiscalía General de la República.

Menese aseguró que la FESFUT cuenta con todo el apoyo del ente rector del fútbol a nivel mundial y que por el momento no reconocen una suspensión de parte del tribunal a ningún miembro del comité ejecutivo de la FESFUT.

“Tenemos el respaldo de FIFA para la gestión administrativa que estamos haciendo de la representación de la FESFUT y del presidente de la federación Hugo Carrillo. El presidente Carrillo sigue trabajando y no ha sido suspendido por FIFA y va a ser el representante de todos estos problemas hasta el momento que FIFA decida”, comentó.

Además, Meneses habló sobre el comunicado del INDES en donde mencionan que invitan a la FIFA a la comisión normalizadora, pero él fue claro en que no se apoyará dicha comisión “Hoy hubo un comunicado de INDES y FIFA no apoyará ninguna injerencia que no pertenezca a la federación”.

También agregó que ambas federaciones han estado en contacto en todo momento y que el apoyo será al 100%.

“El contacto con FIFA ha sido a través de la presidencia que sigue activa y le han dicho que nos apoyaran al 100% en todas las diligencias que se tengan que hacer”, recalcó.

El abogado fue enfático en que el INDES no tiene injerencia en la federación, que la una autoridad que tienen es la FIFA.

“La federación fue reconocida por el ministerio de ley. El INDES quiere tomar una injerencia administrativa que lastimosamente no se puede porque ya se tenía firmado un convenio con FIFA y no puede tomar una injerencia. Puede participar pero no tiene voz y voto, la voz la tienen los miembros de la FESFUT que son reconocidos por FIFA”, comentó.

Todo esto se dio a través de la llegada de los apoderados legales de la FESFUT a la Fiscalía General de República para ponerse a la disposición por el proceso legal que enfrentan por los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos.

La FESFUT presentó una solicitud para la revocación de las medidas cautelares que se presentaron la semana pasada.

“FIFA desconoce todas las decisiones del INDES y ellos son los únicos que por ministerio de ley pueden suspender a los miembros del Comité Ejecutivo”, concluyó.