FESFUT confirma que seis jugadores del Alianza no jugarán ante Granada y Montserrat

Hugo Carrillo, presidente de FESFUT y el técnico Carlos de los Cobos confirmaron que seis jugadores del Alianza no estarán entre los convocados para los partidos de la selección nacional contra Granada y Montserrat en el inicio de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2021.

Henry Romero, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo, Jonathan Jiménez y Rodolfo Zelaya fueron los jugadores mencionados por De los Cobos que fueron descartados del listado definitivo de la azul.

"Estos seis jugadores decidieron no continuar , así fue la información que no dio el presidente después de la reunión que tuvo con ellos y nos tuvimos que dar a la tarea la gente que nos viniera a sustituir y es así como esta es la lista definitiva para enfrentar estos compromisos de la próxima semana", dijo el técnico mexicano.

Según explica Carrillo, un grupo de jugadores se acercó hace una semana con una propuesta económica de cara a la posibilidad de clasificar a la octagonal de CONCACAF.



"La semana pasada tuvimos reunión con los capitanes del equipo. No pudieron asistir todos porque algunos estan fuera de San Salvador. El viernes nos reunimos por una propuesta económica. La propuesta que nos hicieron es una suma exorbitante para nosotros", explicó el presidente de la FESFUT.

"Según la propuesta estaban solicitando bonos por partidos jugados y un premio por pasar a la hexagonal. Pedían 3.000 dólares por partido, 400,000 por pasar a la octagonal y 1.500 por ser convocados y 1.000 dólares por perder", comentó Hugo Carrillo.





Según lo explicado por Carrilo, fueron cuatro elementos de la selección quienes presentaron la propuesta económica pero al ver la respuesta negativa del comité ejecutivo, estos jugadores más otros dos decidieron no formar parte de la convocatoria.



"Cuatro jugadores se manifestaron que no querián estar en la selección. Nosotros no vamos a tomar represalias en contra de estos jugadores. Simplemente, no podemos tener jugadores que no estén comprometidos con la selección", expresó el mandamás del comié ejcutivo.