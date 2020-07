FESFUT congeló los descensos y aprobó los ascensos en las tres ligas para la temporada 2020-2021

Este miércoles, en reunión entre el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, y los titulares de la primera, segunda y tercera división se acordó que no habrá descensos para la temporada 2020-2021 y que solo ascensos de tercera a segunda y de segunda a primera categoría. A esa decisión se suma el detalle de que queda a criterio de cada una de las directivas de los equipos de las tres divisionales participar en los próximos dos certámenes.

"Nosotros ya estamos en que iniciamos el 5 de septiembre. Por eso hoy, en esa reunión con FESFUT, solo se iba a confirmar que iba a haber solo ascensos en tercera y segunda. No habrá descensos en las tres ligas para el 20-21. Peo en nuestro casos solo nos damos por informados. Ahí quien iba a decidir es la FESFUT. En la temporada 2021-2022 tenemos que jugar con 13 equipos, pero todavía no sabemos cómo vamos a planificar así esa competencia, que quedaría dispar. Falta para eso. En el camino vamos a ver cómo hacemos en esa temporada. Lo cierto es en la 2022 y 2023 deberán descender dos equipos a segunda y recibir un ascendido a primera, para volver a tener 12 equipos y todo vuelve a la normalidad en todas las ligas" dijo el titular de la primera categoría.

De acuerdo con Gálvez, las inscripciones de los planteles para el Apertura 2020 de la primera categoría comenzarán el 10 de agosto próximo. El directivo del circuito mayor aclaró que hasta la fecha los 12 equipos han confirmado que participarán en la temporada 2020-2021

Por su parte, el titular de la segunda división, David Linares, salió conforme de la reunión con Carrillo, luego de que enfatizara de que la segunda división no puede competir sin tener como premio un ascenso a la liga inmediata superior.

"Nosotros, de parte de la tercera división vamos a recibir dos equipos en el 2020-2021, que solo comprende ascensos. Por eso es que en las tres ligas no hay problema si hay equipos que no desean participar para esta temporada. Ya nosotros estamos en las consultas con nuestros presidentes para que se determine quién desea participar y quién no. Ya teniendo certeza de la cantidad de equipos que participarán podemos establecer formatos y calendarios. Ha quedado para el 10 de agosto próximo el arranque de la inscripción federativa", externó el dirigente de la liga de plata.

Por su parte, el presidente de la tercera división. Wálter López, valoró el hecho de que en 2020-2021 no habrá descensos desde el circuito que preside hacia el sector aficionado y que podrán ascender a segunda dos planteles. "Estamos satisfechos por lo platicado hoy con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo. Los equipos harán un sacrificio por participar. Van a tener derecho al ascenso. Creo que es un premio digno para cualquier participante. En la tercera división, al igual que en la segunda y primera, queda a criterio de los equipos decidir participar en esta temporada. Hay equipos que no van a poder competir ahora, pero su categoría no estará en riesgo, la van a mantener", dijo López a EL GRÁFICO