FESFUT crea cargo para coordinar selecciones juveniles

Este viernes, la dirigencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol presentó a Diego Henríquez como director deportivo para selecciones juveniles.



Henríquez se encargará de monitorizar el trabajo de todos los combinados juveniles hasta la selección sub-23.



“Diego viene con todo el entusiasmo. Me da el agrado de presentarlo hoy como director deportivo. El alcance de Diego es amplio. Con Diego, sentimos que como comité ejecutivo vamos a descansar. El departamento de planificación se va a fortalecer con él. El fútbol necesita de elementos como él. Conoce el plan que se va a desarrollar ", dijo Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT.





Por su parte, Henriquez indicó que desde junio comenzó las pláticas para acercarse a la FESFUT. Aclaró que va a trabajar con todas las selecciónes juveniles hasta la sub 23.



"También vamos a fortalecer mucho el fútbol femenino en el plan general en el que vamos a estar trabajando. Vamos a crear un sistema de competencia estandarizado desde fútbol base hasta reservas y sub 20 femenino. Queremos que desde Ahuachapán hasta La Unión niños y niñas jueguen con un mismo formato. Fuera irresponsable de mi parte deciles que solo voy a ver las selecciónes sub 17,sub 20 y sub 23, si no sé cuáles son las bases de esto " explicó Henríquez.

