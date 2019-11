FESFUT destituye a Debbie Gómez como técnico de selección femenina

Debbie Gómez Palacios dejó a la selección mayor femenina. O más bien, la removieron del cargo, pero no sin que la ahora exentrenadora pusiera en alerta ante la complicada situación en la que desempeñó sus labores.



Gómez, que en abril fue despedida de Alianza Women debido a supuestos inconvenientes para seguirle pagando su salario, dijo en sus redes sociales que recibió la notificación de su remoción del cargo en selecciones este jueves.



Precisamente en los últimos 60 días fue cuando la situación se puso turbulenta: entrenamientos sin uniformes, pupusas como cena en la concentración previa al viaje a Costa Rica para el preolímpico UNCAF, falta de agua en plena competencia... Debbie lo resumió todo en un mensaje en su cuenta de Facebook.



"Los sueños sí se cumplen. Aunque cuando llegas te das cuenta que no es ni la mitad de bueno de lo que te imaginaste", inicia su despedida la entrenadora nacional. "Me voy tranquila y con la frente en alto que todo lo hice por el bien del fútbol femenino. Me voy y espero nunca olvidar".



Gómez, también dedicada a trabajar con niños en una escuela de fútbol, reveló que "fui a una competencia sin preparador físico y sin preparador de porteros" y que "el agua era muy cara y por eso la niñas no tuvieron en el hotel. Y les compraron de garrafón para los entrenos". Esto último, durante el torneo preolímpico.



"Me voy y les digo que no era yo el problema, me voy y le digo adiós al fútbol femenino, por mucho tiempo", finalizó su mensaje la ahora exentrenadora, la primera mujer que tomó las riendas de una selección, apenas en mayo de este año.



La DT fue anunciada hace cinco meses como la "técnico principal de la selección de fútbol femenino mayor y asistente técnico de las selecciones femeninas sub-17 y sub-20", en un escrito de la FESFUT. Al final, su torneo más importante fue el Preolímpico UNCAF en el que las nacionales cayeron por 2-1 ante Nicaragua y 5-0 ante Costa Rica, hace tres semanas.



"Queda demostrado que acá hay demasiado talento y solo queda apoyarlo", dijo en mayo, cuando se confirmó su llegada al banquillo de las féminas, de quienes ahora, tras dejar el puesto, denuncia que no recibieron dicho apoyo, algo que algunas de sus pupilas también confesaron a esta redacción.

