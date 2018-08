FESFUT escuchará a seleccionados sub 21 expulsados de Villa Olímpica en Barranquilla

Los jugadores de la selección salvadoreña sub 21 que fueron expulsados de la Villa Olímpica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 están en un hotel pagado por la FESFUT desde el lunes y volverán este jueves al país, donde tendrán que dar su versión de lo sucedido.

El fin de semana EL GRÁFICO reveló que 12 futbolistas de la selección masculina de fútbol salieron por la noche para volver en la madrugada del viernes 27 de julio, lo que el COES catalogó como una violación al reglamento.

El secretario general de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Luis Pérez Guerrero, confirmó que fue a cuenta de la entidad rectora del balompié nacional que se pudo trasladar a un hotel a los jugadores expulsados.

También el jefe de la misión salvadoreña en Barranquilla 2018, Francisco Ramos, aseguró que desde lunes por la tarde los jugadores fueron expulsados de la Villa Olímpica por temas disciplinarios.

Pérez Guerrero dijo a EL GRÁFICO que la FESFUT dará a los jugadores su derecho de defenderse sobre las acusaciones y que cuenten su propia versión.

"No porque COES mande una nota quiere decir que está escrito en piedra. Solo hemos escuchado al COES. Tenemos que escuchar por indivudual a los muchachos. Por ejemplo, se dice que un muchacho cometió una falta de respeto. Pero para usted algo puede ser falta de respeto, pero para mí no. No estoy diciendo que los jugadores son santos, pero tampoco es solo porque el COES lo dice", apuntó el secretario general.