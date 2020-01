FESFUT estaría interesada en los Gil, pero dicen que su padre niega contactos, Cristian Gil Mosquera desmiente esa versión

A través de un comunicado, la Federación Salvadoreña de Fútbol reconoció que ya se puso en contacto con la Federación Colombiana de Fútbol para conocer el estatus deportivo de Cristian, Brayan y Mayer Gil Hurtado para proceder, en base a los estatutos de la FIFA, a la adopción de una nueva nacionalidad o cambio de federación.



"El departamento jurídico ha enviado correos electrónicos a la Federación Colombiana de Fútbol solicitando información sobre el estatus deportivo de los hermanos Gil Hurtado", menciona el comunicado, agregando que "el objetivo es obtener constancia que los mencionados jugadores nunca han participado en un partido oficial o amistoso en su calidad de seleccionados representando a Colombia o a ninguna otra federación como lo requiere el estatuto de la FIFA"



Además agregan que "el acto a seguir es proceder con el correspondiente trámite según el estatuto de la FIFA del reglamento de aplicación III en los artículos 6,7 y 8 que se refieren a las nacionalidades que permiten representar a más de una federación, adopción de una nueva nacionalidad o cambio de federación".



Agregan que para agilizar el trámite se ha buscado al padre de los tres futbolistas, Cristian Gil Mosquera, a quién han solicitado "en múltiples ocasiones" la documentación para enviarla a la FIFA sin obtener respuesta del ex futbolista.



DESMIENTE COMUNICADO



Pero Gil Mosquera desmintió la posición de la FESFUT al asegurar que se le ha buscado en varias ocasiones para solventar el papeleo que permita a sus hijos jugar para la selección nacional luego del trámite con la FIFA.



"Ellos me están tirando el agua sucia a mi", dijo luego de enterarse que la FESFUT lo ha buscado en reiteradas ocasiones para completar la documentación.



"Ayer me escribió Hugo Carrilo. un día de diciembre también me escribió y la secretaria del diputado (Josué Godoy) es la que me dará toda la documentación. No entiendo para dónde va la FESFUT y por qué sacan ese comunicado", dijo Gil Mosquera.



Mencionó: "En la conversación que me dejó en visto le pregunté que qué papeles necesitaba y no me contestó. DUI y pasaporte los tengo en la casa pero no me ha dicho nada; me sorprende un comunicado de esa índole. Mis hijos están abiertos y no sé por qué quieren armar una polémica de todo esto."



"La verdad lo de la nacionalización de mis hijos se lo debo a FAS y a Josué (diputado) y a la hinchada. No sé por qué la federación se viene a preocupar si no hicieron nada", concluyó.