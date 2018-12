FESFUT no confirma a rival para amistoso del 26 de marzo

Pese a que la Federación Peruana de Fútbol confirmó en sus redes sociales un partido amistoso ante la selección salvadoreña, la Federación nacional (FESFUT) no tiene claro contra quién se jugará el próximo 26 de marzo.

Según el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, “nosotros todavía no tenemos de manera oficial ningún partido (amistoso) para marzo. Sí sabemos que jugaremos el 26, todavía no está definido pero lo más seguro es que juguemos con Guatemala, (pero) seguro no está”.

El dirigente añadió que “surgió una noticia que jugaremos contra Perú, pero como presidente de la FESFUT desconozco esa información”.

El futuro del amistoso del 26 de marzo, que previsiblemente será en suelo norteamericano y tres días después del choque en el Cuscatlán ante Jamaica, por Liga de Naciones, sigue en el limbo, pues días atrás fue un directivo guatemalteco el que indicó que ambas selecciones se verían la cara.

El rival "depende del contratista que llevará a las dos selecciones a ese partido. No podría precisar porque no tenemos oficial ningún contrato", indicó Carrillo, reelecto en el Comité Ejecutivo.

Esta redacción contactó al contratista de la Azul mayor, Elías Polío, quien tampoco dio por sentado al seleccionado que se enfrentará en marzo de 2019, aunque dio más posibilidades de jugar ante Perú, contrario a lo que señaló Carrillo.

“El partido El Salvador versus Perú en Washington no se puede confirmar” debido a que los administradores del estadio “están de vacaciones, recién ayer (jueves) me llamaron para ver la posibilidad de si se puede hacer el 26 de marzo”, indicó Polío.

El negociante agregó que “el partido se ve bien, (pero) no se puede confirmar sin antes tener estadio”.