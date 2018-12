FESFUT nombra a Ernesto Góchez como técnico de la selección sub 17 salvadoreña

Después de haber llevado a la selección sub 20 hasta la fase final del Premundial de noviembre pasado, la dirigencia de la FESFUT designó a Ernesto Góchez como seleccionador nacional sub 17.

Luego del fracaso de José de la Cruz en el invitacional sub 16 de Guatemala, en octubre, la dirigencia federativa puso en las manos de Góchez ese combinado infantil. El estratega dijo que desde enero trabajará en buscar un boleto al Mundial de Perú 2019.



¿Cómo será el trabajo de preparación de esta sub 17 que debe competir en abril y mayo en el Premundial de CONCACAF?

Siempre vamos a estar trabajando con un grupo de aproximadamente 25 jugadores. Los iremos observando y los que nos gusten seguirán. Nos vamos a basar en una nómina bastante grande que ya tenemos. En enero vamos a trabajar sin parar, hasta abril, con toda la preparación. En enero vamos a trabajar en una adaptación física. Queremos un equipo que compita más en potencia, velocidad y fuerza. Enero será para enfocarse en mejorar el biotipo de nuestro jugador. Ya hemos platicado con el preparador físico para que le dé énfasis a estos aspectos que muchas veces, en estos torneos, nos pasan muchas facturas.

¿Cómo espera hacer la escogitación final de jugadores para el eliminatorio de abril? Irá ver jugadores de equipos sub 17 de primera categoría?

Hemos andado viendo partidos de esa categoría. Pero quiero aclarar un punto. Mucha gante critica, a veces, que no llevemos a ciertos jugadores de algunos equipos de la sub 17, pero hay que tener en cuenta que la sub 17 de los equipos de primera división cuenta con muchos jugadores sub 18. Esa es la razón por la que no van a ver ciertos jugadores que consideran estrellas en esos equipos. Es bueno aclarar esto, porque a veces la gente desconoce por qué no se convoca a cierto jugador. La convocatoria para este Premundial es para jugadores nacidos desde el 1 de enero de 2002. Es decir que si alguien es nacido en 2001, desgraciadamente no puede ser parte de la selección.

Es probable que en este Premundial sub 17, El Salvador no sea cabeza de serie, debido a que no le fue fue bien en el Premundial anterior (disputado en abril de 2017, en Panamá). ¿Hasta dónde toma en cuenta ese punto?

Ser cabeza de serie te da beneficio, pero como tú dices, se hace con base a ránking de la categoría. Como no tuvimos buen resultado en el Premundial anterior, puede que no seamos cabeza de grupo. Hay que esperar el sorteo para los grupos de la eliminatoria, también para pensar en fogueos. A mi manera de ver, no es recomendable jugar contra equipos con los que te vas a enfrentar en el Premundial.

¿Va a llevar sus trabajos específicos esta preparación, cree que es mejor así?

Hemos hecho una planificación junto con el cuerpo técnico y llegar a punto a abril. El torneo será en Bradenton y la situación climática no me preocupa mucho. El clima es bastante similar al de acá. No le veo razón para irnos a preparar a otro país, Vamos a buscar amistosos a mediados de febrero. En febrero vamos a comenzar de lleno con lo táctico.

¿Cómo tomó esta segunda oportunidad para dirigir una selección juvenil?

Esta es una linda oportunidad que espero no desaprovechar. Espero hacerlo de la mejor manera. Hay mucho talento en el país y está en nuestras manos hacer futbolistas integrales, darles valores. Es una bonita oportunidad, porque esta es una categoría formativa donde el jugador es una pieza de barro que hay que moldear. Espero ser agradecido con FESFUT y el profesor Carlos de los Cobos por esta oportunidad.



¿Este nombramiento de seleccionador sub 17 lleva el aval de Carlos de los Cobos?

Claro. La FESFUT trabaja de la mano con el profesor De los Cobos en cuanto a cuerpos técnicos. Vieron a bien que yo me haga cargo de la sub 17. Es un honor y bendición para mí.